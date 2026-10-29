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imago-sport-1085195935.jpgPro Sports Images
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Kekalahan telak di ajang piala: Debut Leon Goretzka sebagai starter di Aston Villa berakhir bak mimpi buruk

Carabao Cup
L. Goretzka
AFC Bournemouth vs Aston Villa
AFC Bournemouth
Aston Villa

Leon Goretzka belum juga menemukan ritmenya di klub barunya, Aston Villa. Debutnya sebagai starter berubah menjadi mimpi buruk.

Mantan gelandang Bayern Munich itu untuk pertama kalinya tampil sebagai starter sejak transfernya pada Rabu malam, saat Aston Villa bertandang ke markas AFC Bournemouth di Carabao Cup. Ia pun harus menelan kekalahan telak.

Klub asal Birmingham itu kalah 0-3 dari The Cherries lewat gol mantan pemain Bayer Leverkusen Amine Adli (7'), Lewis Cook (51'), dan Alvaro Rodriguez (69'). Goretzka bermain selama 70 menit sebelum ditarik keluar oleh pelatih Unai Emery dan digantikan John McGinn.

Dengan hasil ini, awal kiprah Goretzka yang tersendat bersama klub barunya terus berlanjut. Setelah kontraknya di Bayern Munich berakhir pada musim panas, ia bergabung dengan Aston Villa tanpa biaya transfer, tetapi langsung absen dalam laga-laga awal karena masalah lutut yang berkepanjangan.

Ia baru melakoni debutnya hampir dua pekan lalu, ketika masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir kemenangan 6-0 atas Fenerbahce Istanbul di Liga Champions. Sejak itu, ia tiga kali lagi tampil singkat melawan Newcastle United, Viking FK, dan Manchester City, sebelum Emery untuk pertama kalinya memasukkannya ke susunan starter.

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Kesempatan berikutnya bagi pemain berusia 31 tahun itu untuk tampil datang pada Sabtu mendatang, ketika Aston Villa menjamu Fulham di Liga Primer.

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