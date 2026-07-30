Klub Al Ittihad menutup pemusatan latihan luar negerinya di Kota Marbella, Spanyol, dengan cara terburuk yang mungkin terjadi, sebagai bagian dari persiapan menyambut musim sepak bola baru 2026-2027.

Al Ittihad menjalani dua laga uji coba, pada hari Kamis ini, melawan Real Mallorca dan Malaga dari Spanyol, dalam pertandingan persahabatan terakhirnya di kamp Marbella, sebelum kembali ke Kota Jeddah untuk mempersiapkan musim baru.

Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, menjalani laga pertama melawan Real Mallorca, pada pagi hari Kamis ini, dengan menurunkan pemain-pemain cadangan, sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan berskor 2-4.

Pemain muda asal Argentina, Mateo Borrel, mencetak gol pertama Al Ittihad pada menit ke-15, sementara gol kedua datang melalui Adnan Al Bishri pada menit ke-75.

Pertandingan kedua melawan Malaga berjalan lebih baik, di mana pelatih Jerman itu mengandalkan sebagian besar pemain intinya.

Al Ittihad-lah yang lebih dulu mencetak gol, melalui winger asal Belanda Steven Bergwijn, pada menit keempat pertandingan, sebelum pemain asal Nigeria George Ilenikhena menambah gol kedua pada menit ke-33.

Meski babak pertama berakhir dengan keunggulan dua gol tanpa balas bagi Al Ittihad, Malaga bangkit di babak kedua dan mencetak dua gol melalui pemainnya Adrian Nino dan Joaquin Munoz pada menit ke-54 dan ke-58 pertandingan.

Dengan demikian, Al Ittihad mengakhiri pemusatan latihan luar negeri dengan dua kemenangan, atas Orlando Pirates dari Afrika Selatan dengan skor 3-2, dan Las Palmas dari Spanyol dengan skor 2-1, sebelum kalah dari Real Mallorca 2-4, serta imbang dengan Malaga 2-2.

"Sang Macan" akan kembali ke Kota Jeddah dalam beberapa jam ke depan, untuk menjalani fase ketiga sekaligus terakhir dari persiapan musim baru.

Pertandingan resmi pertama tim Saudi ini pada musim baru adalah menghadapi klub Al Jazira dari Uni Emirat Arab, dalam babak play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite, pada 11 Agustus mendatang.