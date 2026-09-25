Para pendukung Trabzonspor nyaris belum selesai merayakan kemenangan bersejarah dan menggemparkan atas rival mereka, Galatasaray, dengan skor telak empat gol tanpa balas di kandang Papara Park, ketika badai baru meletus di luar lapangan hijau, dengan tokoh utamanya adalah Federasi Sepak Bola Turki.









Penasihat hukum Federasi Sepak Bola Turki, menurut situs "61 saat" Turki, mengumumkan sederet rujukan luas ke Dewan Disiplin Sepak Bola Profesional PFDK, dengan latar belakang peristiwa-peristiwa yang mengikuti laga akbar tersebut.

Bos Trabzonspor Dipanggil untuk Diselidiki

Berada di puncak daftar rujukan adalah presiden klub Trabzonspor, Ertugrul Dogan, yang diputuskan untuk dirujuk ke komisi disiplin tanpa penerapan tindakan pencegahan apa pun, berdasarkan Pasal 38 dari peraturan disiplin sepak bola.

Rujukan terhadap Dogan datang karena "pernyataan yang bertujuan mencederai reputasi sepak bola" yang ia sampaikan kepada media seusai pertandingan berakhir, dalam pernyataan yang tampaknya tidak berlalu begitu saja di mata federasi sepak bola.

Galatasaray Membayar Harganya: Tiga Pihak di Kursi Terdakwa

Galatasaray, pihak yang kalah dalam skor empat gol tersebut, tidak luput dari sanksi, di mana rujukan itu juga mencakup tiga anggota dari klub, ditambah rujukan klub itu sendiri sebagai institusi ke komisi disiplin, berdasarkan Pasal 53 dari peraturan, dengan latar belakang "nyanyian kasar dan menghina" yang dilontarkan oleh para pendukungnya selama laga berlangsung.

Buruk dan Ogochukwu: Tindakan Pencegahan

Keputusan federasi meluas hingga menyentuh tim pelatih dan para pemain, di mana pelatih kepala klub Galatasaray, Okan Buruk, dirujuk ke komisi disiplin sebagai tindakan pencegahan terhitung sejak tanggal 20 September 2026, dengan tuduhan "perilaku tidak sportif" pada pertandingan yang sama.

Diputuskan pula untuk merujuk pemain tim, Leslie Chimuanya Ogochukwu, ke komisi yang sama sebagai tindakan pencegahan pula terhitung sejak tanggal yang sama, dengan tuduhan "perilaku tidak sah".

Sehingga malam kemenangan bersejarah empat gol di Trabzon berubah dari perayaan sepak bola murni menjadi berkas panas di meja disiplin, yang mengisyaratkan sanksi keras yang bisa mengguncang sendi-sendi sepak bola Turki dalam beberapa hari mendatang.







