Bagikan Ikuti GOAL di Google

Timnas Jerman menampilkan permainan menyerang yang luar biasa saat menghadapi Belanda, setelah menang dengan skor 5-0.

Iklan

Kemenangan tersebut diraih dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam di Stadion Olimpiade, ibu kota Berlin, dalam lanjutan matchday keenam sekaligus terakhir Grup 2 Liga A UEFA Nations League.

Ini menjadi kekalahan pertama bagi pelatih asal Spanyol, Xavi Hernández, sejak menangani timnas Belanda.

Jerman kini memuncaki klasemen grup dengan 11 poin, unggul selisih gol atas Belanda yang menempati posisi kedua, sementara Yunani berada di peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama.

Timnas Jerman mendominasi jalannya pertandingan berkat keunggulan yang jelas dalam pergerakan menyerang dan kecepatan mengalirkan bola, ditambah efektivitas tinggi di depan gawang. Laga pun berubah menjadi mimpi buruk bagi Belanda, yang tak mampu membendung gelombang serangan tuan rumah.

Iklan Iklan

Gol-gol Jerman dimulai pada menit ke-41, ketika Derry Scherhant sukses membuka keunggulan. Ia bergerak dari sisi kiri dan menusuk ke kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok atas gawang. Gol itu menjadi gol internasional pertamanya bersama timnas Jerman.

Topik Terkait

Memasuki babak kedua, tuan rumah terus melancarkan tekanan. Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-60 lewat tembakan geledek kaki kiri dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau kiper Bart Verbruggen.

Jerman tak perlu menunggu lama untuk menambah gol ketiga. Bek Nico Schlotterbeck melompat menyambut umpan silang akurat dan menyundulnya ke dalam gawang pada menit ke-65, di tengah kebingungan yang nyata di lini belakang Belanda.

Iklan

Wirtz kembali menegaskan penampilan gemilangnya dalam laga tersebut dengan mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat timnya pada menit ke-71, memanfaatkan umpan di dalam kotak penalti. Jerman pun terus memperlebar jarak dan membuat lawan dihadapkan pada misi yang nyaris mustahil.

Lima gol Jerman lengkap pada menit ke-77 lewat Brajan Gruda, yang memanfaatkan bola muntah dari tiang gawang usai percobaan Derry Scherhant. Ia menyambar bola dengan tembakan keras ke dalam gawang, menegaskan superioritas mutlak tuan rumah.

Iklan

Di grup yang sama, Yunani meraih kemenangan susah payah atas Serbia dengan skor 1-0 lewat gol Georgios Masouras pada menit ke-69.

Dengan hasil itu, Yunani mengoleksi 11 poin di peringkat ketiga grup setelah meraih kemenangan ketiga dari 6 pertandingan, sementara Serbia mengakhiri kiprahnya di dasar klasemen tanpa poin.