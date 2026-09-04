Dominasi maupun sederet peluang tak mampu menyelamatkan Real Madrid di hadapan Real Betis, setelah para pemain Jose Mourinho kehilangan sentuhan akhir yang menentukan. Tim tersebut menelan pukulan pahit di menit-menit akhir dan tumbang 1-0 lewat gol Barrot, dalam kekalahan pertama mereka musim ini, beberapa hari sebelum memulai perjalanan di Liga Champions.

Sebelum pertandingan, Mourinho sudah memperingatkan para pemainnya soal sulitnya laga ini, menegaskan bahwa kemenangan atas Betis menuntut Real Madrid tampil dengan level terbaiknya, hal yang tidak terwujud meski Los Blancos memulai laga dengan kuat.

Real Madrid membuka pertandingan dengan tekanan serangan yang menggebrak, dan Kylian Mbappe nyaris membuka keunggulan lebih dini, sebelum Alvaro Valles tampil gemilang menahan tembakan keras Dean Huijsen pada menit ke-13.

Dua menit berselang, Vinicius Junior nyaris menggetarkan jala, tetapi tiang gawang menggagalkan bintang Brasil itu untuk mencetak gol setelah umpan istimewa dari Arda Guler.

Betis mencoba mengancam gawang Thibaut Courtois sesekali, dengan Antony menjadi sumber bahaya paling menonjol, namun peluang-peluang paling berbahaya tetap milik tim tamu.

Pada menit ke-44, Mbappe menyia-nyiakan peluang berharga setelah Valles menahan tembakannya dua kali dalam satu serangan, kemudian Huijsen kembali melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang pada masa tambahan babak pertama.

Peluang berbalik melawan Real Madrid

Usai jeda, Mbappe terus mencari gol keunggulan, dan melepaskan tembakan melengkung yang melewati sisi tiang gawang, tetapi Real Madrid mulai kehilangan dominasi secara perlahan, sementara tuan rumah semakin percaya diri.

Mourinho memasukkan sejumlah kartu serangannya, terutama Bernardo Silva, Yan Diomande, dan Trent Alexander-Arnold, demi memecah kebuntuan, tetapi pergantian itu tidak memberikan tim hasil yang mereka cari.

Ketika Real Madrid menghukum diri sendiri atas peluang yang terbuang, pukulan mematikan datang dari Betis pada menit ke-81, saat Barrot memanfaatkan bola rebound setelah Courtois menahan bola dari sepak pojok, membawa tuan rumah unggul dan membakar tribun Stadion "La Cartuja".

Real Madrid berusaha menyelamatkan pertandingan di menit-menit akhir, dan Asencio sempat mengira telah menyamakan kedudukan, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena offside, sebelum Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-90+5, melengkapi malam sial bagi Los Blancos.

Dengan demikian, Real Madrid membayar mahal atas peluang yang terbuang, dan Mourinho beserta anak asuhnya menelan kekalahan pertama musim ini, sebuah pukulan yang datang sebelum tim memulai perjalanan mereka di Liga Champions.

Sebaliknya, Betis mencatatkan salah satu kejutan paling menonjol pada pekan ini, setelah meraih kemenangan berharga atas Los Blancos.