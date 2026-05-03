Kekalahan memalukan Juventus membuka peluang bagi AS Roma dan Donyell Malen

Juventus mengalami kekalahan memalukan di kandang sendiri pada hari Minggu melawan Hellas Verona yang terancam degradasi. Meskipun Dusan Vlahovic mencetak gol indah dari tendangan bebas, La Vecchia Signora hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-19 Serie A. Juventus berada di posisi keempat dengan 65 poin, diikuti oleh Como (62) dan AS Roma (61). Roma baru akan bertanding melawan Fiorentina pada hari Senin dan berpotensi mendekati satu poin dari posisi yang didambakan di Liga Champions.

Di kubu Juventus, pelatih Luciano Spalletti menempatkan Francisco Conceição di starting line-up, dan mantan pemain Ajax itu menciptakan peluang besar pertama setelah 15 menit. Pemain Portugal itu melepaskan tembakan ke sudut gawang, di mana kiper Hellas, Lorenzo Montipo, melakukan penyelamatan gemilang.

Juventus mulai menemukan ritme permainannya setelah peluang tersebut, dan setelah tembakan Jonathan David diblok oleh Andrias Edmundsson, Gleison Bremer semakin mendekati gawang. Pemain Brasil itu menyundul bola dari umpan Pierre Kalulu yang membentur mistar gawang.

Bremer kembali menjadi sorotan sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir. Bek tengah itu melakukan umpan yang buruk dan melihat Domagoj Bradaric merebut bola. Pemain Kroasia itu mempertahankan penguasaan bola dengan baik dan mengoper ke sisi lapangan kepada Kieron Bowie, yang melewati kiper Juve Michele Di Gregorio: 1-1.

"Mencetak gol di stadion besar adalah sesuatu yang selalu ingin kamu lakukan," kata Bowie saat jeda kepada Sky Sport Italia. "Kami tidak punya apa-apa untuk ditakuti, jadi kami harus bermain tanpa rasa takut dan berusaha mencegah Juventus mencetak gol."

Hellas bertahan selama 15 menit pertama setelah jeda, tetapi kemudian tak mampu menahan aksi individu brilian Vlahovic. Pemain asal Serbia itu melepaskan tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter dengan keras ke sudut jauh gawang Montipo: 1-1.

Montipo kemudian berhasil menggagalkan dua peluang gol Conceição yang tampak sudah pasti. Dengan waktu yang terus berjalan tidak menguntungkan bagi Juventus, Spalletti harus mencari solusi. Teun Koopmeiners pun dimasukkan menggantikan bek Lloyd Kelly.

Hellas berjuang sekuat tenaga dan bertahan dengan ketat, meskipun Edon Zhegrova khususnya menjadi ancaman dengan aksi-aksinya yang sesekali sangat cepat. Zhegrova hanya berjarak beberapa sentimeter dari kemenangan pada menit ke-93, namun gol itu tak terwujud karena tendangannya membentur tiang gawang: 1-1.