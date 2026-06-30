Kekalahan memalukan dari Maroko... Media Belanda menuntut pemecatan Koeman dan melontarkan kritik tajam kepada Van Dijk

Tim nasional Belanda dilanda keterkejutan dan kemarahan setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, usai kalah dari Maroko melalui adu penalti (3-2), setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1). Hasil ini digambarkan oleh media Belanda sebagai “kegagalan baru”, dan “bencana sepak bola” yang menuntut evaluasi menyeluruh.

Menurut dua surat kabar Belanda, “De Telegraaf” dan “Algemeen Dagblad”, kritik tidak hanya terbatas pada tersingkirnya tim dari turnamen secara dini, tetapi juga meluas ke cara tim nasional tampil sepanjang perjalanannya di Piala Dunia, dengan pelatih Ronald Koeman dan kapten Virgil van Dijk dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Pertandingan dimulai dengan sempurna bagi “De Molens”, setelah Cody Gakpo berhasil mencetak gol pembuka di babak kedua, berkat organisasi pertahanan yang solid dan penampilan gemilang kiper Bart Verburg, yang menyelamatkan timnya dari beberapa peluang emas Maroko.

Belanda berhasil mempertahankan keunggulannya hingga menit-menit akhir, sebelum tim ini menerima pukulan telak berupa gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Issa Diop melalui sundulan di masa injury time, setelah ia mengungguli Virgil van Dijk dalam duel udara, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Selama dua babak perpanjangan waktu, timnas Maroko tampak sebagai pihak yang lebih berbahaya dan dominan, sementara timnas Belanda mengalami penurunan baik secara fisik maupun mental, sebelum adu penalti akhirnya menentukan kemenangan bagi “Singa Atlas”, di tengah kegagalan Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crescencio Somerville dalam mengeksekusi tiga tendangan penalti.

Media Belanda berpendapat bahwa kekalahan ini mencerminkan semua krisis yang menimpa tim nasional sejak awal turnamen, mulai dari kurangnya identitas taktis, ketidakmampuan menerapkan gaya permainan, hingga keruntuhan mental pada momen-momen krusial.

Dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jurnalis terkemuka Valentin Drissen, melalui surat kabar “De Telegraaf”, menuntut agar Ronald Koeman segera mundur, dengan menegaskan bahwa sang pelatih tidak lagi mampu memimpin tim nasional.

Dresen menulis: “Ronald Koeman harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Belanda,” dengan alasan bahwa peralihan ke formasi lima bek tidak memberikan stabilitas yang diharapkan, melainkan justru mengirimkan pesan ketakutan dan kewaspadaan berlebihan saat menghadapi timnas Maroko yang secara bertahap memperoleh kepercayaan diri dan menguasai lawan secara psikologis.

Jurnalis asal Belanda itu menambahkan, bahwa Koeman dan Van Dijk “telah menyerahkan timnas Belanda ke dalam mulut serigala,” merujuk pada besarnya tanggung jawab yang dipikul keduanya atas kegagalan ini.

Sementara itu, Koeman memicu lebih banyak kontroversi mengenai masa depannya bersama tim nasional, setelah ia menolak memberikan jawaban yang jelas mengenai kemungkinan kelanjutannya, meskipun kontraknya akan berakhir pada akhir Piala Dunia.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Saya sudah memikirkannya, tetapi saya tidak akan membagikan pemikiran saya saat ini.”

Koman juga mengakui bahwa timnya harus membayar mahal akibat kurangnya efektivitas, sambil menambahkan: “Kita semua tahu betapa sulitnya adu penalti dalam situasi seperti ini. Kami gagal mengeksekusi 3 dari 5 tendangan, dan itu jelas tidak cukup.”

Pelatih tersebut juga berbicara mengenai titik balik dalam pertandingan tersebut, dengan menilai bahwa tendangan kedua Maroko—yang berhasil ditepis oleh kiper Bart Verborgen sebelum memantul dari tubuhnya dan masuk ke gawang—merupakan momen penentu dalam pertandingan.

Ia berkata: “Mungkin bola itu mengubah jalannya pertandingan. Ketika keadaan berbalik melawanmu seperti ini, itu berarti akhir.”

Kapten timnas Virgil van Dijk pun tidak luput dari kritik, karena media Belanda menyoroti kekalahannya dalam duel udara melawan Issa Diop pada momen gol penyama kedudukan, dengan menilai bahwa kesalahan tersebut sepenuhnya mengubah nasib pertandingan.

Pers juga mengkritik tidak dimasukkannya bek Liverpool itu ke dalam daftar penendang penalti, meskipun ia adalah kapten tim dan salah satu pemain paling berpengalaman.

Surat kabar “Algemeen Dagblad” menegaskan bahwa van Dijk tampak “terkejut” pada momen krusial tersebut, dan menilai bahwa kejadian tersebut mencerminkan “ketidakmampuan tim dalam mengelola momen-momen penting”.

Di tengah badai pemberitaan yang melanda sepak bola Belanda, perhatian kini tertuju pada Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB), yang menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil keputusan mengenai masa depan Ronald Koeman, di tengah keyakinan yang semakin kuat di dalam negeri bahwa eliminasi ini bukan sekadar akhir dari perjalanan di Piala Dunia, melainkan mungkin juga menandai akhir dari satu siklus penuh bagi tim nasional Belanda dan awal dari fase pembangunan kembali yang baru.