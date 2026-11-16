Kekalahan dari Inggris Berubah Menjadi Kemenangan: Apa yang Terjadi di Ruang Ganti Spanyol?

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Kekalahan dari Inggris bukan sekadar akhir dari rentetan laga tak terkalahkan yang bersejarah bagi timnas Spanyol. Hasil itu menjadi ujian nyata bagi karakter tim dan kemampuannya bangkit dari pukulan. Luis de la Fuente, pelatih "La Roja", memutuskan untuk menghadapi ujian tersebut dengan cara yang sama sekali berbeda, bukan sekadar menyalahkan atau meluapkan kekecewaan.

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Alih-alih membiarkan kesedihan menguasai ruang ganti setelah tumbang dari timnas Inggris di Stadion Metropolitano, De la Fuente memilih menjadikan kekalahan itu sebagai titik awal yang baru, melalui pidato yang sarat optimisme sekaligus mengingatkan para pemain akan prestasi yang telah mereka raih dalam beberapa tahun terakhir.

Harian Spanyol Sport mengungkap detail kejadian di ruang ganti timnas Spanyol usai pertandingan. Menurut laporan tersebut, sang pelatih tidak ingin larut dalam kesedihan setelah berakhirnya rentetan 43 laga beruntun tanpa kekalahan. Ia justru berupaya mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya dan mengingatkan mereka akan nilai dari apa yang telah mereka capai.

Pelukan dan Pesan Khusus: Bagaimana Sikap De la Fuente?

Seperti dilaporkan Sport, De la Fuente menyempatkan diri memeluk para pemainnya di lorong menuju ruang ganti, sebelum berbicara kepada mereka di dalam ruangan dengan kata-kata lugas yang membawa pesan jelas: "Jangan bersedih."

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Pelatih asal Spanyol itu menyadari bahwa kekalahan tersebut terasa berat bagi para pemainnya, terlebih mereka tidak terbiasa meninggalkan laga internasional bersama timnas Spanyol dengan perasaan kecewa, setelah sekian lama kelompok ini terbiasa meraih kemenangan dan menjauh dari kekalahan.

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Karena itu, De la Fuente tidak hanya meminta mereka melupakan hasil tersebut, tetapi juga mengingatkan mereka akan apa yang sudah mereka raih, berbekal catatan luar biasa yang tidak mudah dicapai.

"Apa yang telah kalian raih adalah sejarah, dan mari kita lihat apakah kita bisa mengulanginya lagi," ujarnya kepada para pemain, merujuk pada rekor 43 laga tak terkalahkan yang dijalani timnas. Ia kemudian menambahkan sembari mengingatkan mereka akan gelar-gelar besar yang telah diraih: "Kalian sudah memenangi Nations League, Piala Dunia, dan Piala Eropa."

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Lamine Yamal: Memiliki Talenta Ini Merupakan Keistimewaan

De la Fuente juga menunjukkan kebanggaannya terhadap materi pemain yang dimiliki timnas Spanyol, seraya menegaskan bahwa kehadiran Lamine Yamal merupakan keistimewaan besar bagi tim.

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"Merupakan sebuah keistimewaan bagi kami memiliki Lamine Yamal dan para pemain lainnya," kata sang pelatih, mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain dan cukup dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka.

Kekalahan itu memang terasa pahit bagi timnas Spanyol, tetapi De la Fuente menyikapinya secara positif agar para pemain tidak meninggalkan pemusatan latihan dalam kondisi mental yang terguncang sebelum kembali ke klub masing-masing.

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Pemusatan latihan kali ini juga tidak mudah di tengah padatnya jadwal pertandingan. Para pemain terdampak jadwal yang sesak antara Liga Champions dan kompetisi domestik di Spanyol, yang juga tengah diwarnai persaingan sengit.

Timnas Spanyol memang menang atas Ceko, tetapi tidak tampil dalam kondisi fisik terbaiknya, dan hal serupa kembali terjadi saat menghadapi Inggris di Stadion Metropolitano.

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Di sisi lain, timnas Spanyol kini terbebas dari beban mempertahankan rekornya setelah rentetan tak terkalahkan itu berakhir. Hal ini berpotensi memberi mereka keleluasaan lebih besar dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, karena tidak lagi dituntut untuk terus mempertahankan catatan luar biasa tersebut.

Meski demikian, timnas Spanyol tetap berstatus sebagai pemegang gelar Piala Dunia dan akan memiliki motivasi besar untuk kembali ke jalur kemenangan mulai Maret mendatang.

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Kelompok pemain ini memiliki modal kepercayaan diri yang cukup, dan mereka bisa membuktikannya dalam laga-laga perempat final UEFA Nations League.

Sejumlah pemain timnas mengatakan bahwa tantangan berikutnya menjadi motivasi bagi mereka. Mereka berharap dapat merebut kembali gelar yang pernah mereka raih pada 2023 di Belanda, sebelum memulai perjalanan di kualifikasi Piala Eropa 2028.