Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, menelan kekalahan pertamanya sejak menjabat, setelah timnya takluk di kandang sendiri dari Yunani dengan skor 1-0 tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Minggu dalam ajang UEFA Nations League, sebuah hasil mengejutkan yang menodai awal perjalanan sang pelatih baru.

Klopp mengatakan, dalam pernyataan kepada lembaga penyiaran Jerman "ARD", bahwa kekalahan ini merupakan "bagian dari proses" yang ia upayakan untuk membangun kembali timnas, seraya menegaskan bahwa ia memikul tanggung jawab penuh atas susunan pemain, rencana permainan, dan pergantian yang ia lakukan selama laga berlangsung.

Dimitrios Kourbelis, yang tampil sebagai pemain pengganti, mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-74, lewat tembakan yang berubah arah, sehingga memberikan Yunani kemenangan bersejarah yang merupakan yang pertama bagi mereka atas Jerman, sekaligus merusak penampilan perdana Klopp di kandang sendiri sejak ia memimpin timnas.

Kekalahan ini datang beberapa hari setelah Jerman bermain imbang 1-1 dengan Belanda, dalam pertandingan pertama Klopp, yang melakukan 5 pergantian pada susunan pemain inti melawan Yunani, sebagai bagian dari upayanya meremajakan tim dan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain.

Timnas Jerman mendominasi jalannya babak pertama, menguasai bola hingga 77%, menurut statistik "Opta", tetapi mereka kesulitan menerjemahkan keunggulan itu menjadi peluang nyata, di mana tembakan Karim Adeyemi, yang dihalau dengan cemerlang oleh kiper Yunani Konstantinos Tzolakis pada menit ke-32, menjadi upaya paling menonjol mereka sepanjang babak pertama laga.

Klopp mengatakan, dalam pernyataan kepada situs resmi UEFA, bahwa ia akan menerima hasil imbang, menilai bahwa kekalahan itu terasa berat dan bahwa timnya tidak layak menerimanya, tetapi ia menekankan perlunya memperkuat kepercayaan diri para pemain terhadap gaya bermain, seraya menegaskan bahwa timnas Yunani memasuki pertandingan dengan rencana yang jelas dan berhasil menjalankannya.

Penampilan Yunani membaik selama babak kedua, dan mereka mengancam gawang tuan rumah dalam beberapa kesempatan, setelah Fotis Ioannidis menyia-nyiakan peluang berbahaya, sementara bek Jonathan Tah turun tangan menghalau upaya lain, sebelum Kourbelis berhasil mencetak gol penentu, di tengah keterkejutan para pendukung Jerman.

Tah mengakui bahwa timnas Jerman tidak menampilkan performa yang diharapkan, seraya mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya atas hasil tersebut, tetapi ia menyerukan kekompakan dan kelanjutan kerja keras, seraya menyatakan bahwa tim mampu bangkit pada pertandingan berikutnya, meski suasana positif di sekitar sang pelatih baru meredup usai kekalahan.

Timnas Jerman dijadwalkan menghadapi Serbia di Munich pada hari Kamis, sebelum bertandang ke Yunani pada laga leg kedua Minggu berikutnya, sementara Klopp menegaskan tekadnya untuk melanjutkan kebijakan rotasi dan melakukan pergantian pada susunan pemain, seiring upayanya membentuk kembali identitas tim.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa tim pelatih dan para pemain masih berada dalam tahap menemukan cara bermain terbaik, seraya menyoroti bahwa pertandingan ini akan memberikan pelajaran yang dapat dijadikan pijakan, serta upaya mengembangkan performa timnas dalam ajang-ajang mendatang.