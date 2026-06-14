Kekalahan bersejarah... Australia membalas dendam atas nama tim-tim Asia terhadap Turki

Tim nasional Australia mengakhiri rekor sempurna Turki atas tim-tim Asia di Piala Dunia, dengan mengalahkan mereka 2-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Minggu pagi waktu Greenwich.

Timnas Turki memasuki pertandingan ini dengan rekor sempurna melawan tim-tim Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) di Piala Dunia, setelah memenangkan empat pertandingan sebelumnya melawan tim-tim dari benua Asia, sebelum Australia berhasil mengakhiri rekor tersebut.

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Pertandingan ini juga mencatat angka yang mencolok bagi timnas Australia, di mana rata-rata usia susunan pemain inti mencapai 24 tahun dan 226 hari, yang merupakan rata-rata usia termuda untuk susunan pemain yang digunakan "Kanguru" dalam memulai pertandingan sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, menurut jaringan statistik "Opta".

Dua gol Australia dalam pertandingan hari ini dicetak oleh Nestor Iranconda pada menit ke-27 dan Connor Metcalf pada menit ke-75.

Turki dan Australia bermain di Grup D Piala Dunia, yang juga mencakup Paraguay dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah.

Amerika Serikat saat ini memimpin klasemen dengan 3 poin - setelah mengalahkan Paraguay 4-1 - unggul selisih gol atas Australia, sementara Turki berada di posisi ketiga.



