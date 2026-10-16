Al Ittihad menerima pukulan baru setelah kekalahan dari Al Hilal dalam klasiko pekan kedelapan Liga Roshn, setelah Komite Disiplin dan Etika Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan penjatuhan denda kepada klub tersebut, terkait kejadian-kejadian yang terjadi dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Al Hilal 3-2.

Komite tersebut memutuskan menjatuhkan denda kepada Al Ittihad sebesar 100 ribu riyal, karena para pendukungnya melempar 20 botol air dan sebuah benda ke arah lapangan selama pertandingan, sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan tersebut, meskipun tidak tercatat adanya cedera akibat tindakan-tindakan ini.

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Sanksi ini menambah tekanan terhadap manajemen Al Ittihad, setelah akhir klasiko diwarnai suasana penuh ketegangan, baik di dalam lapangan maupun di area sekitar para pengadil, di tengah protes para pemain tim terhadap sejumlah keputusan perangkat pertandingan setelah peluit panjang.

Denda tersebut datang menyusul laga sengit yang berakhir dengan kekalahan Al Ittihad dari rival mereka Al Hilal dengan skor 2-3, dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, sehingga poin Al Ittihad tertahan di angka 17, sementara Al Hilal menambah koleksinya menjadi 21 poin di puncak klasemen.

Pertandingan itu diwarnai ketegangan yang berlanjut hingga setelah peluit panjang, setelah sejumlah pemain Al Ittihad memprotes wasit Khalid Al Turais, dalam sebuah pemandangan yang memicu polemik luas mengenai apa yang terjadi usai laga, sebelum pihak-pihak terkait turun tangan untuk meredakan situasi.

Dengan sanksi ini, Al Ittihad menghadapi konsekuensi tambahan dari kekalahan di klasiko, setelah hasil negatif tersebut berpadu dengan denda yang terkait dengan perilaku suporter. Insiden ini kembali menegaskan pentingnya mematuhi peraturan organisasi di dalam stadion, khususnya pada pertandingan-pertandingan besar yang dipenuhi penonton serta diwarnai ketegangan dan persaingan ketat antarklub.