Bagikan Ikuti GOAL di Google

Alih-alih menjadi titik awal baru bagi Manchester United di bawah asuhan Mauricio Pochettino, laga kontra Brentford yang menjadi pertandingan pertama pelatih asal Argentina itu di Old Trafford justru berubah menjadi malam yang kelam. Tim kalah empat gol tanpa balas, kekalahan yang memperdalam krisis, memicu kritik pedas media Inggris, dan membuat klub dihantui kekhawatiran yang kian besar tentang masa depannya di Liga Primer Inggris.

Iklan

Sejumlah media Inggris menyoroti kekalahan telak yang terjadi hanya sembilan hari setelah Pochettino mengambil alih kendali tim. Harian The Sun menyebut Old Trafford, yang dikenal dengan julukan “Teater Impian”, kini telah menjadi “Teater Jeritan”. Media tersebut juga mencatat bahwa United kebobolan setidaknya dua gol dalam tujuh babak beruntun, untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Daily Mail menggambarkan kekalahan itu sebagai “penghinaan total” dan menilai Brentford telah menghancurkan tim asuhan Pochettino di kandang sendiri. Harian tersebut juga menggunakan kata-kata keras dalam menilai performa para pemain, mempertanyakan siapa saja yang tampil jauh di bawah harapan serta pemain mana yang tidak layak mendapat kepercayaan dari pelatih baru, sebuah cerminan besarnya kemarahan atas hasil dan permainan tim.

Sementara itu, Daily Mirror menyebut apa yang terjadi sebagai “titik terendah baru” bagi Manchester United setelah tim tumbang dengan cara yang kacau.

The Telegraph menyoroti ejekan para pendukung Brentford, yang merayakan kemenangan tandang pertama tim mereka atas United sejak 1937 dan meneriakkan nyanyian bernada sindiran yang mempertanyakan apakah mereka bisa menghadapi Manchester United setiap pekan.

Iklan Iklan

Suasana pertandingan membuat kekalahan itu terasa semakin pahit. Kamera menangkap Pochettino tampak tercengang setelah Brentford unggul dua gol tanpa balas, begitu pula legenda klub Sir Alex Ferguson yang terlihat terpukul di tribune. Skor kemudian makin melebar di menit-menit akhir: Christopher Ayer mencetak gol ketiga pada menit ke-82, lalu pemain internasional Jerman Kevin Schade menambah gol keempat pada menit 90+1 untuk menuntaskan kemenangan 4-0, sementara ribuan suporter sudah meninggalkan stadion sebelum peluit panjang dibunyikan.

Topik Terkait

Kritik juga merambah analisis televisi. Paul Merson, analis Sky Sports, mengulas penampilan buruk para bintang United, sedangkan BBC menggambarkan permainan tim sebagai kepanikan, baik dalam menyerang maupun bertahan.

The Guardian menilai kekalahan ini sebagai babak baru dalam rangkaian hasil buruk yang terus membayangi klub, sehingga tekanan terhadap Pochettino kian meningkat di awal masa tugasnya.

Iklan

Dari sisi statistik, Manchester United tengah terjebak dalam tren negatif setelah gagal menang dalam 10 laga beruntun di Liga Primer Inggris, rentetan terpanjang klub sejak 1990. Gawang mereka juga kebobolan 21 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Koleksi poin United tertahan di angka delapan dari 12 laga, membuat mereka berada di peringkat ke-19, dengan kemungkinan turun ke dasar klasemen jika juru kunci Crystal Palace berhasil meraih poin saat menghadapi Hull City pada hari Minggu. Situasi ini menempatkan tim dalam ancaman nyata di persaingan menghindari degradasi.