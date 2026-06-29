Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya... Di balik layar yang mengejutkan mengungkap penyebab runtuhnya Arab Saudi

Laporan media Saudi, hari Senin ini, mengungkap informasi terbaru dari balik layar kamp tim nasional Saudi selama partisipasinya di Piala Dunia 2026, yang menyoroti situasi menjelang tersingkirnya tim tersebut dari turnamen, di tengah beredarnya kabar mengenai masalah disiplin dan administrasi yang memengaruhi suasana tim.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup setelah hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan, akibat hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak dari Spanyol, sehingga sistem sepak bola Saudi menuai kritik luas yang kemudian diikuti dengan pengunduran diri Ketua Federasi Yasser Al-Misehal.

Menurut laporan saluran televisi “Al-Arabiya”, kamp tim nasional diwarnai oleh beberapa perilaku dari sejumlah pemain, yang mencerminkan kurangnya disiplin di dalam tim selama turnamen.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa beberapa pemain merasa kurang diperhatikan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang berdampak pada suasana di dalam kamp pelatihan dan memengaruhi hubungan antara staf pelatih dengan sejumlah anggota tim nasional.

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Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa terlihat beberapa pemain enggan berkomitmen penuh untuk menghadiri sesi latihan, sebuah gambaran yang mencerminkan besarnya masalah yang melanda tim nasional selama masa persiapan dan partisipasi.

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa kejadian-kejadian ini bukanlah peristiwa terpisah, melainkan hasil dari akumulasi kesalahan administratif yang menimpa tim nasional belakangan ini, dan berkontribusi menciptakan suasana yang tidak stabil di dalam kamp pelatihan, yang pada akhirnya tercermin dalam performa dan hasil pertandingan, sehingga timnas Saudi harus tersingkir dari turnamen pada babak pertama di tengah kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa Yasser Al-Misehal, Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya dalam beberapa jam terakhir.