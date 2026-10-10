Liga Spanyol menyaksikan insiden aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan bintang asal Brasil Vinicius Junior, penyerang Real Madrid, sebagai tokoh utamanya, setelah ia diusir dalam laga melawan Villarreal pada Sabtu malam ini dalam pekan kedelapan La Liga.

Real Madrid menang atas Villarreal dengan satu gol tanpa balas yang dicetak pemain asal Pantai Gading Yan Diomande pada menit ke-62.









Kemudian pada menit ke-72 Vinicius diusir setelah wasit menganulir golnya, akibat ia melakukan tindakan kekerasan tanpa bola terhadap Nathan Salibi, pemain Villarreal, dalam fase permainan yang berujung pada gol tersebut, ketika ia menarik rambutnya dengan kuat, sehingga tim ibu kota itu terpaksa menuntaskan sekitar 20 menit dengan sepuluh pemain.

Akun statistik "Mister Chip" menyebutkan bahwa kejadian ini unik, dengan mengatakan: "Untuk pertama kalinya sejak penggunaan teknologi video di La Liga, pencetak gol diusir dan golnya dianulir dalam fase permainan yang sama".





Dengan kemenangan ini, Real Madrid untuk sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 16 poin, dan akan memainkan laga berikutnya menghadapi Sevilla pada pekan kesembilan kompetisi.

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