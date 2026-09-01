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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Kekacauan transfer di Chelsea: kesepakatan rekor kabarnya sudah beres - mantan wonderkid Borussia Dortmund Jamie Gittens justru menuju perpisahan kilat?

Premier League
Transfers
Chelsea
M. Guiu
J. Gittens
M. Kone
R. Sanchez
E. Fernandez
Manchester City

Di Chelsea, masih banyak hal yang bisa terjadi di bursa transfer pada Deadline Day. Seorang pemain senilai 60 juta euro dikabarkan akan datang, sementara seorang penyerang menuju Leipzig dan Enzo Fernandez berada di ambang transfer mega. Namun, apa yang akan terjadi dengan Jamie Gittens?

Chelsea sudah ikut meramaikan papan atas bursa transfer setidaknya sejak diambil alih Todd Boehly, dan pada musim panas ini mereka kembali mengeluarkan lebih dari 400 juta euro untuk pemain baru. Dan pada hari terakhir bursa transfer pun, masih banyak hal yang bisa terjadi.

Sebab gelandang AS Roma Manu Kone kemungkinan akan menuju London menurut orang dalam transfer Gianluca Di Marzio, dengan pembicaraan yang disebut sudah sangat maju. Padahal, pelatih Giallorossi Piero Gasperini pada Senin masih menepis kemungkinan transfer tersebut.

Biaya transfer untuk pemain timnas Prancis di Piala Dunia itu disebut berada di kisaran 60 juta euro, sementara Jamie Gittens bisa menempuh arah sebaliknya. Dalam kasus ini juga, kabar terakhir menyebut The Blues sebenarnya tidak ingin melepas pemain 22 tahun itu, tetapi menurut Sky Italia, kini peminjaman tiba-tiba tetap memungkinkan.

Transfer Chelsea: transfer besar Enzo Fernandez disebut sudah beres

Sementara itu, kepindahan striker Marc Guiu sudah pasti, dengan sang pemain akan pindah ke Bundesliga bersama RB Leipzig. Penyerang timnas U-21 Spanyol itu menelan biaya transfer 16 hingga 17 juta euro bagi Die Roten Bullen, dan akan mengenakan nomor punggung 9 di sana.

Dan penjaga gawang Robert Sanchez juga kemungkinan akan meninggalkan tim asuhan Xabi Alonso pada hari terakhir bursa transfer lewat status pinjaman. Kiper asal Spanyol itu disebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub kasta tertinggi Italia, Como, menurut Fabrizio Romano, setelah ia kehilangan tempat utamanya di London kepada rekrutan anyar Emiliano Martinez.

The Blues juga terlibat dalam kemungkinan kesepakatan terbesar pada hari terakhir bursa transfer: sebab menurut Di Marzio, kini sudah ada kesepakatan dengan Manchester City untuk kepindahan Enzo Fernandez senilai 140 juta euro. Waktu hingga tengah malam tersedia untuk menuntaskan seluruh kesepakatan.

Itu akan menjadi transfer rekor bagi The Skyblues. Fernandez akan langsung menggantikan Elliot Anderson, yang baru datang dari Nottingham Forest pada musim panas ini dengan nilai 135 juta euro, sebagai rekrutan termahal dalam sejarah klub.

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