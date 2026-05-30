Kekacauan total: suporter PSG dan Arsenal saling serang di Budapest, polisi khawatir situasi akan semakin memburuk

Para pendukung Paris Saint-Germain dan Arsenal terlibat bentrokan pada Jumat malam di Budapest. Final Liga Champions dijadwalkan berlangsung di ibu kota Hongaria pada Sabtu, dan polisi setempat khawatir akan terjadi kerusuhan lebih lanjut.

Dalam rekaman terlihat bagaimana pendukung PSG dan Arsenal di Jalan Király saling baku hantam dan melemparkan obor satu sama lain. Polisi memperkirakan akan terjadi 'eskalasi total' pada hari Sabtu, ketika banyak penggemar tanpa tiket final berada di kota tersebut.

Menurut berbagai sumber, sekitar sepuluh ribu pendukung sepak bola tanpa tiket telah berangkat ke Budapest. Secara total, sekitar empat ribu petugas polisi akan ditugaskan pada pertandingan di Puskás Arena pada hari Sabtu, untuk menjamin keamanan para pengunjung dan mencegah konfrontasi antara kelompok pendukung yang bersaing.

Namun, dikhawatirkan hal itu tidak akan cukup. Ini adalah pertama kalinya Budapest menjadi tuan rumah final Liga Champions. Pada Sabtu pagi, para penggemar kedua tim sudah berkumpul di jalan-jalan, banyak di antaranya setelah semalam berpesta dan bersemangat hingga larut malam pada Jumat.

“Kami akan bertindak tegas jika menemui perilaku yang mengganggu ketertiban umum,” kata János Zoltán Kuczik, komandan operasional untuk final tersebut, dalam konferensi pers awal pekan ini.

“Bukan rahasia lagi bahwa kehadiran bersamaan para penggemar dari London dan Paris di Budapest merupakan risiko yang cukup besar, namun tugas kami adalah meminimalkan risiko tersebut.”

Final turnamen bernilai miliaran euro ini akan dimulai pada Sabtu pukul 18.00. Baca di sini pernyataan penting dari UEFA terkait hal tersebut. Kemungkinan ada satu pemain Belanda yang akan tampil sejak awal: Jurriën Timber, menurut pelatih Mikel Arteta, cukup fit untuk menjadi starter.