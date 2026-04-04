Kekacauan total: setelah Enzo Fernández didepak, bintang Chelsea berikutnya secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada Real Madrid

Saat ini tampaknya ada gejolak di dalam skuad Chelsea. Enzo Fernández dikeluarkan dari skuad oleh klub pekan ini, setelah ia secara terbuka mendukung kemungkinan transfer ke Real Madrid. Moisés Caicedo mengikuti jejaknya, menurut laporan media Spanyol.

Gelandang berusia 24 tahun asal Ekuador ini memberikan wawancara mendalam dengan Diario AS pekan ini, di mana ia, sama seperti Fernández, secara terbuka berbicara tentang Madrid. Kebetulan, timnas Ekuador bermarkas di ibu kota Spanyol selama periode pertandingan internasional terakhir.

“Ini benar-benar luar biasa,” Caicedo memulai wawancara. “Kota ini sungguh indah. Saya pernah ke sini sebelumnya dan selalu antusias setiap kali datang. Cuacanya juga sangat menyenangkan... Saya sangat senang berada di sini,” ujarnya.

Tentu saja, setelah kata-kata itu, Caicedo langsung ditanya tentang masa depannya, mengingat beberapa idola-nya pernah bermain di Santiago Bernabéu. “Kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola, kan? Saya sekarang memiliki kontrak dengan Chelsea,” jawabnya.

“Jujur saja, saya belum benar-benar memikirkan klub lain, atau meninggalkan London, tapi ya, pada akhirnya kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola. Satu-satunya yang saya inginkan adalah menikmati. Saya punya kontrak dan saya ingin terus bermain selama Tuhan mengizinkan. Setelah itu, kita lihat saja apa yang terjadi,” lanjutnya.

Caicedo memiliki kontrak di Chelsea hingga pertengahan 2031, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Fernández bahkan terikat kontrak satu tahun lebih lama, tetapi kedua pemain tampaknya belum melupakan Madrid. Pernyataan serupa membuat pemain Argentina ini kehilangan posisinya pekan ini: Fernández dikeluarkan dari skuad oleh manajer Liam Rosenior, dan absen baik dalam laga piala melawan Port Vale maupun pertandingan liga melawan Manchester City.

“Chelsea adalah klub yang luar biasa,” kata Caicedo. “Mereka telah sangat membantu saya sejak saya bergabung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka dan membuktikannya di setiap pertandingan, selama saya masih di sini. Dan ya, waktu yang akan menjawabnya,” pungkasnya.