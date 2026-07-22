Pada hari Senin, situasi menjadi kacau balau selama sesi latihan Wolverhampton Wanderers. Masalah yang melibatkan Tolu Arokodare semakin memanas hingga sesi latihan tersebut harus dibatalkan, demikian dilaporkan surat kabar lokal Wolverhampton Express and Star. Sementara itu, jurnalis transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa Ajax tertarik pada penyerang tersebut.

Manajer baru Wolves baru-baru ini memberi tahu Arokodare bahwa ia tidak lagi diterima di tim utama. Kabar tersebut tidak diterima dengan baik oleh pemain asal Nigeria itu, yang tetap datang ke lapangan latihan di Compton Park. Di sana kemudian terjadi konflik, sehingga klub Championship tersebut memutuskan untuk membatalkan sesi latihan. Sehari kemudian, petugas keamanan dikerahkan untuk mencegah Arokodare kembali muncul tanpa izin di kompleks tersebut.

Wolverhampton memperkirakan sang penyerang akan hengkang pada musim panas ini. Menurut Express and Star, penyerang berusia 25 tahun tersebut belum secara resmi dilarang masuk ke kompleks latihan, namun masa tinggalnya di klub tersebut terancam berakhir dengan perpisahan yang penuh konflik.

Musim lalu, Arokodare dijatuhi sanksi disiplin setelah terjadi perselisihan dengan rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Mateus Mané. Insiden tersebut terjadi di ruang ganti setelah kekalahan 4-0 dari West Ham United. Menurut sumber, Arokodare adalah satu-satunya pihak yang melakukan agresi dalam insiden tersebut.

Penyerang asal Nigeria ini didatangkan dari KRC Genk pada 2025 dengan biaya transfer sebesar 28 juta euro. Dalam musim yang mengecewakan, di mana Wolves terdegradasi, ia hanya mampu mencetak tiga gol di Liga Premier.

Tampaknya sangat mungkin bahwa Wolverhampton ingin berpisah dengan Arokodare pada musim panas ini. Klub tersebut baru-baru ini menerima tawaran dari Trabzonspor untuk meminjamnya, namun sang pemain menolak transfer tersebut. Selain itu, Matteo Moretto secara samar-samar menyebutkan bahwa Ajax dilaporkan tertarik pada pemain asal Nigeria tersebut. Klub asal Amsterdam tersebut sebelumnya telah mendatangkan Marcos Leonardo pada awal musim panas ini dengan biaya sekitar delapan belas juta euro.







