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Ballon d'Or 2:1Getty Images
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Kekacauan total seputar Ballon d'Or: penyelenggara tiba-tiba membocorkan tiga besar akibat blunder besar

K. Mbappe
H. Kane
L. Yamal

Kekacauan besar tiba-tiba terjadi pada Senin malam menjelang penganugerahan Ballon d’Or. Artikel yang mengumumkan kemenangan Harry Kane, Lamine Yamal, dan Kylian Mbappé muncul di situs web penyelenggara.

Penganugerahan penghargaan bergengsi itu dimulai pada Senin sekitar pukul 21.00 di The London Palladium. Sementara itu, penyelenggara sudah mulai mengumumkan nama-nama pemain yang tidak meraih penghargaan, dimulai dari peringkat ke-30. 

Namun, tampaknya ada kesalahan besar. Sekitar dua setengah jam sebelum seremoni dimulai, tiga artikel tentang pemenang Ballon d’Or muncul di situs web penyelenggara.

Salah satu artikel mengumumkan Kane sebagai pemenang, disertai rangkuman gol-gol terbaiknya musim lalu. Yamal juga disebut memenangi penghargaan tersebut, yang akan menjadikannya pemenang termuda sepanjang masa. Selain itu, sebuah artikel menampilkan Mbappé sebagai pemenang dan terutama memuji konsistensinya dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah media internasional menduga draf artikel tidak sengaja terbit dan menyebut adanya "kekacauan" serta "kepanikan" di pihak penyelenggara. Kesalahan itu diduga telah membocorkan tiga pemain yang menempati posisi teratas. Artikel-artikel tersebut segera dihapus.

Namun, dugaan itu menimbulkan pertanyaan karena pemungutan suara Ballon d’Or sudah ditutup pada 28 September. Artinya, penyelenggara semestinya sudah mengetahui pemenangnya sejak beberapa waktu lalu.

Pemenang Ballon d’Or ditentukan oleh juri internasional yang terdiri atas jurnalis khusus. Mereka menilai para pemain antara lain berdasarkan performa individu, prestasi tim, dan sikap fair play.

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