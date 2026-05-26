Pada Selasa malam, kerusuhan hebat meletus di Leipzig antara suporter Rayo Vallecano dan Crystal Palace. Kedua klub tersebut akan saling berhadapan pada Rabu dalam final Liga Konferensi.

Video-video yang beredar di internet memperlihatkan kekacauan total di Leipzig. Terlihat bagaimana para pendukung Rayo dan Palace saling menyerang secara massal dan melemparkan kursi, kaca, serta benda-benda lain satu sama lain.

Polisi berusaha memisahkan keduanya, tetapi para perusuh tampaknya tidak peduli. Menurut sumber, pendukung Leipzig juga ikut campur dalam pertarungan tersebut, meskipun tidak jelas alasannya.

Kedua tim akan bertanding di final Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub mereka pada hari Rabu. Palace finis di peringkat kelima belas di Liga Premier musim ini, sementara Rayo berada di peringkat kedelapan di LaLiga.