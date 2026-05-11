Kekacauan total: Fred Rutten mundur sebagai pelatih tim nasional Curaçao

Fred Rutten tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao, demikian dilaporkan Tubantia. Pelatih berusia 63 tahun itu menyimpulkan bahwa tidak ada lagi “lingkungan kerja yang kondusif” baginya, akibat semua gejolak seputar kemungkinan kembalinya Dick Advocaat.

Beberapa hari terakhir ini, kegelisahan semakin meningkat di sekitar tim nasional Curaçao, karena muncul laporan di berbagai media bahwa Advocaat ternyata terbuka untuk kembali.

Para pemain, serta Corendon, sponsor utama tim nasional, mendukung kembalinya Advocaat, namun asosiasi sepak bola memutuskan bahwa hal itu tidak relevan. Rutten harus memimpin tim menuju Piala Dunia.

Kini Rutten sendiri telah memutuskan untuk mundur. “Akibat perdebatan yang muncul dalam beberapa hari terakhir, Rutten menyimpulkan bahwa tidak ada lagi iklim kerja yang kondusif baginya,” jelas media Tubantia dari Twente.

Dengan kepergian Rutten, tampaknya jalan kembali terbuka sepenuhnya bagi Advocaat, meskipun ia belum memberikan komentar mengenai situasi saat ini. Curaçao harus segera mengambil keputusan, karena Piala Dunia akan dimulai sebulan lagi.

Algemeen Dagblad telah mengonfirmasi bahwa Advocaat kembali menjadi pelatih tim nasional mulai saat ini.