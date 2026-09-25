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Bart DHanis
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Kekacauan total di timnas Swiss: Setelah Xhaka, Embolo juga langsung dikeluarkan dari skuad

Breel Embolo langsung dicoret dari skuad Swiss. Penyerang itu, sama seperti Granit Xhaka, telah memalsukan sertifikat vaksin COVID-19 miliknya, demikian dilaporkan federasi sepakbola Swiss.

Pekan lalu, kabar itu menjadi berita besar di Swiss. Kapten Sunderland, Xhaka, memperoleh sertifikat palsu dari seorang dokter di Luzern, yang menyatakan bahwa ia telah divaksinasi COVID-19, padahal tidak.

Hal itu kemudian dikonfirmasi sang gelandang kepada sebuah kantor berita Jerman. Ia langsung dicoret dari skuad Swiss dan akan diperiksa oleh otoritas Swiss pekan depan.

Kini federasi Swiss mengumumkan bahwa Embolo juga bersalah atas pemalsuan sertifikat tersebut, sehingga ia juga langsung meninggalkan kamp pelatihan. Apakah Embolo juga akan dituntut secara pidana oleh otoritas Swiss, masih belum diketahui.

Sang striker akan dirindukan oleh skuad, mengingat ia mencetak 26 gol dalam 82 pertandingan untuk tim nasional.

Swiss pada periode internasional ini masing-masing akan menghadapi Makedonia Utara, Skotlandia, Slovenia, dan kemudian Makedonia Utara lagi.


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