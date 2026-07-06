Kekacauan total di Piala Dunia: negara tersebut ingin agar kartu kuning yang diterima pemain bintangnya dibatalkan

Keputusan FIFA untuk mencabut skorsing penyerang AS Folarin Balogun memiliki dampak besar. L’Équipe kini melaporkan bahwa Prancis berharap kartu kuning yang diterima Michael Olise juga dicabut.

Kartu kuning tersebut diterima bintang Prancis itu pada babak 16 besar melawan Paraguay (kemenangan 0-1). Setelah terjadi keributan, Matías Galarza dengan cepat terjatuh ke rumput, namun rekaman video menunjukkan dengan jelas bahwa Olise hanya memegang sedikit jersey lawannya. Tindakan itu tetap membuatnya mendapat kartu kuning.

Kamis nanti, Prancis akan menghadapi Maroko di perempat final. Jika Olise kembali mendapat kartu kuning dalam pertandingan tersebut, ia akan absen di babak semifinal. Federasi Sepak Bola Prancis ingin mencegah hal itu dan telah mengajukan banding.

Ini adalah kejadian yang agak tidak masuk akal di Piala Dunia. Belum pernah sebelumnya kartu kuning dibatalkan, tetapi selama turnamen final di Amerika ini, sepertinya tidak ada yang terlalu aneh.

Meskipun The Athletic mengklaim bahwa banding Prancis tidak terkait dengan keributan seputar Balogun, tentu saja kedua hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dipisahkan. Berkat keputusan FIFA tadi malam, penyerang asal Amerika Serikat itu dapat ‘biasa saja’ bermain melawan Belgia.

Asosiasi Sepak Bola Belgia sempat mengajukan banding, namun sia-sia. Infantino menyatakan bahwa badan yudisial FIFA bersifat ‘independen’ dan bahwa panggilan telepon dengan Donald Trump ‘sama sekali tidak berpengaruh’.