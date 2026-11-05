Sejauh ini, musim Napoli berjalan jauh dari mulus. Tim asal Italia itu kalah telak 4-1 dari FC Porto di Liga Champions pada Rabu. Bahkan saat pertandingan berlangsung, kembali terlihat jelas bahwa ada masalah di dalam tim. Fabrizio Romano memperkirakan manajemen klub akan mengambil tindakan pada Januari.

Napoli berada di posisi kedelapan Serie A yang mengecewakan dan baru mengumpulkan tiga poin dari empat laga di Liga Champions. Saat bertandang ke markas Porto, sejumlah pemain Napoli tampak saling frustrasi.

Menjelang akhir pertandingan, Kevin De Bruyne dan mantan pemain Ajax Lorenzo Lucca terlibat cekcok. Setelah sebuah serangan gagal, De Bruyne meluapkan kekesalannya kepada sang penyerang, yang langsung bereaksi keras. "Kenapa kamu bicara? Enyah!"

"Napoli ibarat tong mesiu yang siap meledak," demikian analisis La Gazzetta dello Sport. "Konfrontasi antara Lucca dan De Bruyne, termasuk hinaan sang penyerang kepada pemain Belgia itu, menjadi gambaran yang tepat."

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 06.30 LAZ

"Seperti di setiap klub, ruang ganti Azzurri selalu memiliki dua kubu: kelompok pemain Italia dan kelompok pemain asing. Di Lorenzo, Politano, dan Spinazzola berteman serta kerap menghabiskan waktu bersama di luar lapangan. Itu bisa menjadi keuntungan saat menghadapi situasi yang rumit. Namun, hal itu juga bisa menjadi kerugian ketika keseimbangan internal terganggu."

Matteo Politano juga sangat frustrasi seusai pertandingan Rabu dan menyindir rekan-rekan setimnya yang berasal dari luar Italia. "Saya marah besar. Kami meminta maaf kepada para suporter. Kami harus membuktikannya lewat tindakan, diam, dan bekerja. Setelah skor menjadi 2-1, kami ambruk. Semua orang harus mengintrospeksi diri. Saya berani angkat bicara: saya ingin orang lain juga melakukannya. Bukan hanya kami, para pemain Italia."

Romano yakin manajemen klub akan mengambil tindakan. "Napoli pulang dengan rasa getir. Pertama-tama karena pertengkaran di lapangan itu, perselisihan dan cekcok antara Lorenzo Lucca dan Kevin De Bruyne. Rekaman kejadian itu tentu tidak enak dilihat."

"Ada cuplikan yang memperlihatkan Lucca beberapa kali berkata kepada De Bruyne dalam bahasa Inggris, 'Kenapa kamu bicara?', sebelum menghinanya. Terlebih lagi, itu terjadi pada saat yang sangat sulit bagi tim. Ini bukan kali pertama ketegangan antara Lucca dan De Bruyne muncul."

"Insiden serupa sudah pernah terjadi, mungkin tidak terlalu menjadi sorotan. Namun, sungguh disayangkan ketegangan itu justru meledak sekarang. Melihat hubungan antarpemain memburuk di masa sulit menjadi gambaran yang tepat tentang Napoli, yang tidak bisa membiarkan gangguan atau ketegangan semacam ini terjadi."

"Terutama karena bursa transfer Januari akan sangat menantang bagi Napoli. Klub sudah memutuskan untuk mengambil tindakan dan melakukan perubahan. Ketegangan seperti yang terjadi antara Lucca dan De Bruyne juga pasti akan berdampak pada strategi klub. Karena itu, tidak akan mengejutkan jika konfrontasi tersebut berujung pada keputusan besar, termasuk kepergian beberapa pemain paling cepat pada Januari," kata Romano.