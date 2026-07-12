Di NAC Breda, situasi kembali memanas menjelang musim baru. Lewis Holtby sama sekali tidak setuju dengan cara kerja di dalam klub dan secara serius mempertimbangkan untuk mengakhiri karier profesionalnya. Hal ini dilaporkan oleh Voetbal International.

Holtby (35) didatangkan ke Breda pada awal musim lalu untuk “menetapkan standar baru” di NAC. Awalnya tampak menjanjikan, dengan langsung mencetak gol dalam pertandingan debutnya, namun kemudian segalanya berjalan berbeda. Holtby kesulitan memenuhi ekspektasi, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan terjebak dalam ruang ganti di mana tidak ada ikatan sama sekali antara berbagai kelompok pemain.

“NAC seperti pasir yang terpisah-pisah. Dan Holtby semakin terperosok ke dalamnya,” demikian jurnalis VI, Joost Blaauwhof, menggambarkan situasi tersebut. Komposisi skuad, serta mentalitas beberapa pemain, sangat mengganggu Holtby. Sampai-sampai ia kini mempertimbangkan untuk berhenti bermain sepak bola sama sekali.

“Misalnya, ketika Jayden Candelaria mendapat kesempatan menjadi starter di pertandingan terakhir musim lalu, tetapi datang terlambat sekali, hal itu tidak dapat diterima dalam pandangan seorang profesional,” kata Blaauwhof sebagai salah satu dari banyak contoh. Holtby juga tidak setuju dengan visi klub menjelang musim depan.

Bahwa pimpinan klub tidak berani secara tegas menyatakan ambisi untuk merebut dua posisi teratas, dengan juga menyinggung babak play-off, merupakan ‘bentuk dari kegelisahan’. “Saat ini, NAC hampir tidak memancarkan citra sebagai organisasi olahraga elit yang ambisius yang ingin bersaing memperebutkan gelar. Frustrasi Holtby baru-baru ini begitu tinggi, hingga ia menghancurkan sebuah kontainer saat jeda pertandingan yang sangat buruk melawan tim amatir,” kata Blaauwhof.

Pelatih Carl Hoefkens agak sependapat dengan Holtby, seperti yang terungkap dalam pemberitaan. Pelatih asal Belgia itu, yang baru-baru ini hampir pindah ke OH Leuven, juga menyadari bahwa kualitas skuad harus ditingkatkan. “Tanpa intensitas, mereka hanyalah pemain sepak bola biasa-biasa saja,” katanya dengan tegas pekan ini setelah kekalahan 0-2 yang tak terelakkan dalam laga persahabatan melawan FC Eindhoven.

Menurut Blaauwhof, Holtby masih bisa memutuskan untuk pensiun bahkan sebelum kompetisi dimulai. Hal itu akan menjadi pukulan telak bagi NAC, yang masih menganggapnya sebagai pilar utama. Di saat yang sama, kabarnya rasa kesal di dalam skuad terhadap sikapnya semakin meningkat. Namun, jika terjadi perpecahan, hanya ada satu kesimpulan yang bisa ditarik: kedatangan Holtby telah berakhir dengan kegagalan.