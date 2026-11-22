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Meski sc Heerenveen punya alasan untuk merayakan kemenangan derbi atas FC Groningen (1-3), sejumlah insiden terjadi di sektor suporter tamu pada Sabtu malam. Demikian laporan RTV Noord.

Suporter tim asal Friesland itu diduga menendang ‘beberapa toilet dan wastafel’ hingga lepas dari dinding, menurut media lokal tersebut. Kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai ribuan euro.

Para pelaku diduga berulah saat jeda pertandingan. Saat itu Heerenveen sudah unggul 0-1, tetapi toilet pria tetap dirusak secara brutal.

"Beberapa wastafel ditendang hingga lepas dari dinding dan sejumlah toilet dirusak sepenuhnya," menurut RTV Noord. "Besarnya kerugian finansial secara pasti akan diketahui pada Senin pagi. Saat itu semuanya akan didata."

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"FC Groningen akan meminta ganti rugi kepada sc Heerenveen atas kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, pihak Heerenveen akan berusaha mencari para pelaku agar dapat meminta mereka mengganti kerugian tersebut. Yang jelas, kerugiannya mencapai ribuan euro."

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"Sangat mengecewakan bahwa setelah malam yang indah bagi sc Heerenveen dari sisi olahraga, terjadi perusakan di sektor suporter tamu," kata direktur umum sc Heerenveen, Ferry de Haan.

"Perilaku ini tidak sesuai dengan norma dan nilai sc Heerenveen, dan kami dengan tegas mengambil jarak dari tindakan tersebut. Kami berharap dapat menemukan pihak yang bertanggung jawab agar mereka bisa dimintai ganti rugi."

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"Ini merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dari satu orang atau lebih. Perilaku semacam ini tidak memiliki tempat di sc Heerenveen dan kami akan terus berupaya memberantasnya," pungkas De Haan.

Dari sisi olahraga, malam itu merupakan malam yang positif bagi Heerenveen. Mereka mengalahkan Groningen 1-3 dalam Derby van het Noorden. Hasil itu menempatkan tim asuhan pelatih Robin Veldman di posisi keenam Eredivisie, hanya terpaut lima poin dari pemuncak klasemen PSV.