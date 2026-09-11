Kekacauan total di Fenerbahce: pelatih tiba-tiba mengundurkan diri dalam konferensi pers; presiden tidak menerimanya

Sebuah situasi mencolok terjadi di Fenerbahce pada Kamis malam setelah duel Liga Champions melawan AS Roma. Klub raksasa Turki itu bermain imbang 1-1, setelah itu pelatih Ismail Kartal secara tiba-tiba mengumumkan kepergiannya dalam konferensi pers dan membuat banyak pihak terkejut.

Pernyataan itu benar-benar datang di luar dugaan, karena sesaat sebelumnya Kartal masih sempat mengungkapkan rasa bangganya terhadap skuad secara panjang lebar. Selain itu, sang pelatih juga baru bekerja sebagai pelatih kepala Fenerbahce sejak Juni dan baru beberapa bulan memimpin tim.

"Saya sudah berada di sini selama tiga bulan. Sejak awal musim kami berlatih bersama para pemain dan menjalani pemusatan latihan. Presiden kami dan jajaran direksi telah berusaha membantu kami dalam segala hal. Itu adalah hari-hari yang sangat indah," kata Kartal.

Setelah itu, sang pelatih menegaskan bahwa laga melawan Roma akan menjadi pertandingan terakhirnya untuk Fenerbahce. "Malam ini saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya dan saya mengundurkan diri. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami, rekan-rekan media, staf saya, dan para pemain saya atas semua dukungan yang saya terima sejauh ini."

Kartal menegaskan bahwa ia mengambil keputusan itu demi kepentingan klub. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Kami mengambil keputusan ini bersama sebagai sebuah tim," ujar sang pelatih.

Belum berhenti di situ, Kartal juga menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk kembali lagi dalam jabatan yang sama. "Saya ingin membantu Fenerbahce, para pemain saya, dan para pelatih yang akan datang ke sini pada masa depan. Karena itu saya mundur sekarang, ketika semuanya masih dini, tanpa niat untuk pernah kembali ke jabatan ini."

Namun, ketua klub Aziz Yildirim memiliki pandangan yang sangat berbeda dan langsung menyatakan bahwa ia tidak menerima kepergian Kartal. "Dia tetap pelatih kami dan itu juga sudah saya sampaikan kepadanya. Kami akan terus bersama, kami seperti keluarga. Sampai saya pergi, dia tetap menjadi pelatih kepala."

Tak seorang pun di dalam skuad pemain juga mengetahui keputusan mengejutkan dari Kartal itu. Bek kiri Archie Brown, yang bertanggung jawab atas gol penyeimbang 1-1 melawan Roma, terlihat sangat terkejut ketika dihadapkan dengan kabar tersebut: "Maksudnya apa, dia mundur? Apa? Sebagai pelatih? Saya tidak tahu soal itu," kata Brown di ruang pers kepada para jurnalis yang hadir.







