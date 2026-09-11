Kekacauan di Fenerbahçe pada Jumat benar-benar lengkap. Sehari setelah duel Liga Champions melawan AS Roma (1-1), pelatih kepala Ismail Kartal - yang mengundurkan diri setelah pertandingan - menghilang tanpa jejak dan Dirk Kuijt bersama Zeki Göle memimpin tim dalam sesi latihan. Hal itu dilaporkan jurnalis Turki Yağız Sabuncuoglu.

Kuijt sejak musim panas ini bekerja sebagai asisten pelatih di Fenerbahçe dan karena itu untuk sementara bertindak sebagai pengganti Kartal. Sabuncuoglu melaporkan bahwa petinggi klub ingin berbicara dengan Kartal pada hari itu juga.

Pertanyaannya hanya apakah Fenerbahçe bisa menghubungi sang pelatih. Sabuncuoglu melaporkan bahwa Kartal mematikan telepon-teleponnya dan saat ini tidak bisa dihubungi.

Situasi mencolok ini mengikuti Kamis malam yang ganjil di Istanbul. Fenerbahçe bermain imbang 1-1 melawan AS Roma di Liga Champions, setelah itu Kartal secara sepenuhnya tak terduga mengumumkan dalam konferensi persnya bahwa ia mengundurkan diri sebagai pelatih klub raksasa Turki tersebut.

Tak lama sebelumnya, Kartal masih mengungkapkan rasa bangganya secara panjang lebar terhadap skuad pemain. "Malam ini saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya dan saya mengundurkan diri. Saya ingin berterima kasih kepada para pendukung kami, insan media, staf saya, dan para pemain saya atas semua dukungan yang saya terima sampai sekarang," demikian ia kemudian mengumumkan kepergiannya.

Kartal menyatakan bahwa ia mengambil keputusannya demi kepentingan Fenerbahçe. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Kami mengambil keputusan ini bersama sebagai tim," ujar sang pelatih, yang juga mengatakan tidak berencana untuk pernah kembali lagi dalam fungsi yang sama.

Namun, ketua Aziz Yildirim menolak menerima keputusan Kartal. "Dia tetap pelatih kami dan itu juga sudah saya katakan kepadanya. Kami lanjut bersama, kami seperti keluarga. Sampai saya pergi, dia tetap menjadi pelatih kepala," kata sang presiden.

Alasan di balik keputusan Kartal itu, menurut Yildirim, adalah sebuah botol air yang dilempar ke arah kepalanya saat pertandingan. Orang yang melempar benda tersebut menurut media Turki kini telah ditangkap.