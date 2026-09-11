Kekacauan di Fenerbahce mencapai puncaknya pada Jumat. Sehari setelah duel Liga Champions melawan AS Roma (1-1), pelatih kepala Ismail Kartal - yang mengundurkan diri setelah pertandingan - menghilang tanpa jejak dan Dirk Kuijt bersama Zeki Göle memimpin skuad dalam sesi latihan. Hal itu dilaporkan jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu.

Kuijt sejak musim panas ini bekerja sebagai asisten pelatih di Fenerbahce dan karena itu (untuk sementara) bertindak sebagai pengganti Kartal. Sabuncuoglu melaporkan bahwa petinggi klub ingin berbicara dengan Kartal pada hari yang sama.

Pertanyaannya hanya apakah Fenerbahce bisa menghubungi sang pelatih. Sabuncuoglu melaporkan bahwa Kartal telah mematikan telepon-teleponnya dan saat ini tidak bisa dihubungi.

Situasi mencolok ini menyusul Kamis malam yang ganjil di Istanbul. Fenerbahce bermain imbang 1-1 melawan AS Roma di Liga Champions, setelah itu Kartal secara sepenuhnya tak terduga mengumumkan dalam konferensi persnya bahwa ia mengundurkan diri sebagai pelatih klub raksasa Turki tersebut.

Tak lama sebelumnya, Kartal masih sempat mengungkapkan rasa bangganya secara panjang lebar terhadap skuadnya. "Malam ini saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya dan saya mengundurkan diri. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami, rekan-rekan media, staf saya, dan para pemain saya atas semua dukungan yang sejauh ini saya terima", demikian ia kemudian mengumumkan kepergiannya.

Kartal menyatakan bahwa ia mengambil keputusannya demi kepentingan Fenerbahce. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Kami mengambil keputusan ini bersama sebagai tim," ujar sang pelatih, yang juga mengatakan tidak berniat untuk kembali lagi dalam fungsi yang sama.

Namun, ketua klub Aziz Yildirim menolak menerima keputusan Kartal. "Dia tetap pelatih kami dan itu juga sudah saya sampaikan kepadanya. Kami akan terus bersama, kami seperti keluarga. Sampai saya pergi, dia tetap menjadi pelatih kepala," kata sang presiden.

Menurut Yildirim, alasan di balik keputusan Kartal adalah botol air yang dilemparkan ke arah kepalanya saat pertandingan. Orang yang melempar benda tersebut menurut media Turki kini telah ditangkap.