Kekacauan total dalam laga Torino vs Juventus: seorang suporter mengalami luka parah, kelompok suporter garis keras menghentikan pertandingan

Putaran terakhir Serie A pada Minggu malam dibayangi oleh kerusuhan parah seputar pertandingan antara Torino dan Juventus. Kick-off Derby della Mole semula dijadwalkan pada pukul 20.45, tetapi ditunda pada menit-menit terakhir setelah terjadi bentrokan antara kelompok suporter di luar stadion. Seorang penggemar Juventus terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit dengan cedera di kepala. Kelompok inti Juventus kemudian menuntut para pemainnya untuk tidak bertanding melawan Torino.

Ketegangan sudah mulai terasa berjam-jam sebelum pertandingan di sekitar Stadio Olimpico Grande Torino. Menurut media Italia, kelompok ultras dari kedua klub beberapa kali mencoba saling mencari, sehingga polisi harus turun tangan untuk mencegah bentrokan. Dalam insiden tersebut, batu, botol, dan obor dilemparkan ke arah polisi, yang merespons dengan gas air mata untuk mengendalikan situasi.

Dalam kericuhan tersebut, beberapa orang terluka. Cedera terparah dialami oleh seorang pendukung Juventus berusia 45 tahun, yang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis akibat trauma tengkorak. Belakangan diketahui bahwa nyawanya tidak dalam bahaya.

Berita tersebut menimbulkan kegelisahan besar di dalam stadion. Dari tribun suporter tamu, terdengar berulang kali seruan agar pertandingan tidak dilanjutkan. Sebagian besar pendukung Juventus bahkan sementara meninggalkan tribun untuk berkumpul di luar stadion, sementara para pemain menuju ke tribun suporter mereka untuk membahas situasi tersebut.

Kapten Juventus, Manuel Locatelli, secara pribadi berbicara dengan para ultras. Meskipun telah dilakukan pembicaraan tersebut, para pendukung tetap mendesak penundaan pertandingan sebagai bentuk solidaritas terhadap penggemar yang terluka. Kedua tim kemudian kembali ke ruang ganti, sehingga para pemain tidak muncul untuk kick-off yang dijadwalkan.

Menurut para wartawan di lokasi, aparat keamanan juga khawatir akan adanya kemungkinan penonton dari tribun tamu menyerbu lapangan. Untuk saat ini, belum jelas apakah pertandingan akan tetap dimulai pada hari Minggu. Bagi Juventus, ada taruhan besar dari segi olahraga: jika menang, Si Nyonya Tua masih memiliki peluang untuk lolos ke Liga Champions.

Update: Rencananya, pertandingan akan tetap dimulai pada pukul 21.45. Kedua tim telah memulai pemanasan kembali.