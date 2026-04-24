Kekacauan saat akhir pertandingan di KKD: suporter tim tamu yang marah melemparkan suar ke tribun tuan rumah; pertandingan dihentikan

Pertandingan penentu di Divisi Keuken Kampioen antara SC Cambuur dan Vitesse pada hari Jumat lalu berakhir dengan kekacauan. Pertandingan di Leeuwarden dihentikan saat skor 1-1 setelah beberapa suar dilemparkan dari tribun penonton tim tamu ke tribun penonton tuan rumah. Insiden itu terjadi tepat setelah Mark Diemers mencetak gol penyama kedudukan 1-1 untuk Cambuur melalui tendangan bebas.

Bagi Vitesse, banyak hal yang dipertaruhkan sebelum pertandingan, karena hanya kemenangan yang memberikan peluang untuk lolos ke babak play-off. Tim asal Arnhem pun memulai pertandingan dengan niat yang jelas. Cambuur bermain terutama untuk penonton dan perpisahan pelatih Henk de Jong.

Tepat sebelum jeda, Vitesse mencetak gol melalui Naoufal Bannis, yang menyelesaikan umpan silang dengan apik: 0-1. Dengan itu, tim asal Arnhem tampaknya melakukan apa yang diperlukan dalam perburuan play-off. Cambuur harus mengejar ketinggalan setelah jeda.

Namun, tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang tak lama setelah itu akibat kartu kuning kedua untuk Nathangelo Markelo. Hal itu memberi Cambuur harapan baru dan tim tuan rumah meningkatkan tekanan secara signifikan. Vitesse semakin terdesak ke belakang.

Tekanan tersebut berbuah gol penyama kedudukan oleh Mark Diemers pada menit ke-51. Kapten tim itu melepaskan tendangan bebas dari jarak jauh dengan indah dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hampir seketika setelah gol penyama kedudukan, suasana di stadion berubah drastis. Dari tribun tamu Vitesse, beberapa obor menyala dilemparkan ke arah penonton Cambuur.

Pertandingan pun terhenti sementara, namun kini telah dilanjutkan kembali.