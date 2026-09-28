Masa depan bakat muda Amerika Serikat, Cavan Sullivan, menuai teka-teki di tengah keraguan yang menyelimuti Manchester City, klub yang telah mencapai kesepakatan awal dengan gelandang Philadelphia Union untuk bergabung dengan skuad mereka pada 2028, di tengah ketertarikan dari Real Madrid, Barcelona, dan sejumlah klub besar Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa kesepakatan awal antara Sullivan dan City Football Group belum tuntas secara final, di tengah dampak dari kasus hukum yang dihadapi klub Inggris tersebut, terkait 115 tuduhan yang diarahkan kepadanya, serta sanksi yang mungkin timbul darinya, yang membuka kembali pintu spekulasi mengenai masa depan sang pemain.

Manchester City telah bergerak lebih awal untuk menuntaskan transfer bakat Amerika Serikat itu, mendahului klub-klub besar, di antaranya Real Madrid, Barcelona, dan Paris Saint-Germain, yang mengamati perkembangan sang pemain dari dekat, sebelum mereka mencapai kesepakatan awal dengannya yang menyatakan kepindahannya ke tim pada 2028, setelah kontraknya dengan Philadelphia Union berakhir dan ia mencapai usia legal untuk pindah ke Eropa.

Dan Segal, agen sang pemain, berbicara tentang masa depan kliennya, memuji posisi Manchester City, namun ia tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam kesepakatan, dengan mengatakan: "Manchester City adalah salah satu klub terbesar di dunia, dan apa yang telah mereka bangun tidak bisa dihapus dari sejarah. Memang benar ada kesepakatan sebelumnya dengan mereka mengenai Sullivan, tetapi kau tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, dan kami berharap segalanya bisa terselesaikan dengan cara terbaik yang mungkin."

Sullivan, yang mendekati usia ke-17, mendapatkan perhatian yang kian besar berkat perkembangannya yang mencolok bersama Philadelphia Union, setelah ia menampilkan level permainan istimewa yang menjadikannya salah satu bakat muda paling menonjol di sepak bola Amerika Serikat. Ia juga menarik perhatian pelatih timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, yang mengamatinya sebagai persiapan untuk memberinya kesempatan bersama tim senior, sebelum ia menjalani debut internasionalnya melawan Peru, Sabtu lalu, dan tampil selama 62 menit.

Gelandang muda itu menyuguhkan angka-angka mencolok selama musim ini, dengan mencetak 7 gol dan menyumbang 5 assist, di antaranya 6 gol dan 4 umpan matang selama bulan Agustus dan September. Ia juga terpilih dalam tim terbaik pekan pada tiga giornata terakhir, sebagai indikasi yang mencerminkan cepatnya perkembangannya meski usianya masih muda.

Di tengah masa depannya yang belum tuntas secara final, Sullivan tetap menjadi pusat perhatian Real Madrid dan Barcelona, yang memantau perkembangannya, sementara Manchester City menunggu kejelasan mengenai kasus hukumnya, pada saat hasilnya mungkin memengaruhi rencana-rencana masa depan mereka, di antaranya kesepakatan awal dengan bakat Amerika Serikat itu.