Kekacauan di Irlandia. Selama berbulan-bulan tim nasional itu, atas dorongan para suporternya, mengancam akan memboikot laga Nations League, yang merupakan pertandingan pekan ke-2 Grup 2 League B, melawan Israel. "Alasan kemanusiaan" dan "solidaritas terhadap rakyat Palestina", demikian penjelasan banyak demonstran yang datang ke pemusatan latihan para pemain di Dublin menjelang keberangkatan untuk dua laga tandang melawan Kosovo dan tentu saja Israel, pertandingan yang dijadwalkan di Debrecen, Hungaria.





KECAMAN - Di level politik, Irlandia telah dengan tegas mengecam operasi militer Israel di Jalur Gaza. "Olahraga mengalami kesulitan ketika berbenturan dengan politik," kata Perdana Menteri Micheal Martin saat pengundian, seraya menjelaskan bahwa "sebagai sebuah negara kami telah dengan tegas mengecam kebijakan pemerintah Israel".





RISIKO DISKUALIFIKASI - Dari sinilah muncul keputusan awal FAI, federasi sepak bola Irlandia, untuk memboikot laga Nations League yang dijadwalkan pada Minggu. Hanya saja, kekalahan pada pekan pertama di kandang Kosovo membuat tim nasional Irlandia berada dalam posisi terjepit: kekalahan lain (walkover) bisa sangat mahal bagi Eire, yang pada titik itu akan sangat berisiko terdegradasi ke League C, selain sanksi berat dari UEFA, tepat sehari setelah Euro 2028 yang mana Irlandia menjadi salah satu negara penyelenggara (bersama Inggris, Wales, dan Skotlandia).





PEMUNGUTAN SUARA DAN PARA PEMBERONTAK - Pelatih Heimer Hallgrimsson memutuskan untuk 'memanggil' ruang ganti dan menyerahkan persoalan itu ke pemungutan suara: mayoritas pemain disebut memutuskan untuk tetap turun ke lapangan, meski memiliki keberatan atas partisipasi lawan di kompetisi tersebut. Namun sekelompok pemain Irlandia siap menolak turun ke lapangan: di barisan depan 'minoritas' yang kalah dalam pemungutan suara ada kiper kedua Gavin Bazunu, lahir di Dublin tetapi berdarah Nigeria, yang memilih untuk tidak berlatih, tetap berada di hotel, dan meminta penjelasan kepada pelatih serta federasi. Dan kini segalanya bisa terjadi.