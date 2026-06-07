Kekacauan di SC Cambuur semakin parah setelah wawancara tajam dengan penyandang dana Pieter Kooi

Seluruh anggota Dewan Komisaris (DK) SC Cambuur telah mengundurkan diri, demikian dilaporkan Omroep Fryslân pada hari Minggu. Pernyataan pemodal Pieter Kooi dalam sebuah wawancara yang kritis telah menimbulkan ketidakpuasan, sehingga DK merasa terpaksa untuk mengambil langkah ini.

Awal pekan ini, satu anggota dewan, Marc Plomp, telah mengundurkan diri. Keempat anggota yang tersisa kini juga telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Ketua Van der Waard menyatakan menyesali situasi ini, namun menegaskan bahwa dewan pengawas akan tetap aktif secara sementara.

Penyebabnya adalah pernyataan Kooi di Leeuwarder Courant, di mana ia menyatakan bahwa Cambuur membutuhkan pembaruan kepemimpinan, terutama karena klub Frisia ini sedang mengalami kesulitan finansial. Kritiknya ditujukan baik kepada dewan yayasan maupun dewan pengawas.

"Cambuur hanyalah klub amatir yang dipoles dengan stadion raksasa. Jadi, Anda membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Baik di yayasan, dewan pengawas, maupun manajemen. Saya ingin, tidak, saya menuntut perubahan. Harus ada orang-orang baru. Dewan ini telah diberi waktu sembilan bulan untuk menyusun rencana pemulihan dari KNVB. Sembilan bulan!", demikian kritik tajam Kooi.

Masalah keuangan di Cambuur sebagian disebabkan oleh pembangunan Stadion Kooi, yang membuat klub menanggung utang yang cukup besar. Hal itu menghasilkan nilai sangat buruk dalam Sistem Peringkat Keuangan KNVB, sehingga sanksi dan kemungkinan pengurangan poin bisa menyusul.

Klub harus menyerahkan rencana pemulihan keuangan sebelum 15 Juni untuk menghindari pengurangan poin. Rencana tersebut bergantung pada jaminan dari Kooi senilai 4,9 juta euro, namun ia mengaitkannya dengan syarat yang tegas. "Tanpa pembaruan kepengurusan di semua tingkatan klub, saya tidak akan memberikan jaminan."

Kepergian direktur umum Ard de Graaf musim panas ini juga menjadi duri dalam daging bagi Kooi. Menurutnya, pencarian pengganti hampir tidak dilakukan dengan serius. "Bukan tanpa alasan Ard pergi sebagai direktur, kan? Dia sudah habis. Dan jadi tugas dewan pengawas untuk mencari pengganti. Tapi sama sekali tidak ada yang terjadi," demikian kesimpulannya yang tegas.

Dari segi olahraga, keadaan justru baik bagi tim asal Frisia ini. Cambuur berhasil promosi ke VriendenLoterij Eredivisie dengan finis di posisi kedua di Keuken Kampioen Divisie musim ini.