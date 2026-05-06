Kekacauan di Real Madrid: Rüdiger meninju wajah pemain inti ini dengan keras

Antonio Rüdiger telah menampar Alvaro Carreras di wajah di ruang ganti, demikian dilaporkan Miguel Díaz di stasiun radio COPE, stasiun radio terbesar kedua di negara itu.

Pada hari Selasa, The Athletic telah menerbitkan sebuah artikel panjang yang menyebutkan bahwa bek asal Jerman tersebut terlibat pertengkaran hebat di ruang ganti Real Madrid.

Media Amerika tersebut menyatakan bahwa Rüdiger marah kepada seorang rekan setimnya, kemudian harus merendahkan diri dan meminta maaf.

Kini, COPE melangkah lebih jauh: Rüdiger telah memukul wajah bek kiri andalan Carreras.

Pemain internasional Jerman tersebut, bagaimanapun, tidak menerima sanksi dari klub atas perilakunya. Hal ini, menurut The Athletic, disambut dengan heran di dalam skuad.