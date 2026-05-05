Kekacauan di Real Madrid: Rüdiger memarahi rekan setimnya habis-habisan; Mbappé berteriak-teriak

Antonio Rüdiger telah memicu keributan di ruang ganti Real Madrid. Bek asal Jerman itu terlibat pertengkaran terbuka dengan seorang rekan setimnya, dan ia pun dituding sebagai pihak yang bersalah. Menurut laporan The Athletic, ia kemudian harus meminta maaf kepada seluruh tim.

Terdapat ketegangan di dalam kelompok pemain Real Madrid. Berbagai media di Spanyol melaporkan pada hari Senin bahwa para pemain menganggap tidak dapat diterima bahwa Kylian Mbappé sedang memulihkan diri dari cedera di atas kapal pesiar, alih-alih di klub.

Dari artikel The Athletic juga terungkap bahwa Mbappé telah membuat dirinya tidak disukai dengan cara lain belakangan ini. Baru-baru ini, ia menegur seorang asisten Álvaro Arbeloa dengan kata-kata yang keras.

Asisten tersebut mengangkat bendera offside terhadap pemain Prancis itu dalam sebuah pertandingan latihan, yang kemudian membuat Mbappé marah besar.

Kini, surat kabar berkualitas asal Amerika itu juga melaporkan bahwa Rüdiger telah berperilaku tidak pantas. Media tersebut menyatakan bahwa Rüdiger mencari konfrontasi setelah sesi latihan.

Dia telah meminta maaf dan pada Jumat lalu mengadakan pesta barbekyu di rumahnya untuk seluruh tim dan keluarga mereka.

Para pemain Real Madrid juga merasa sangat aneh bahwa Mbappé dan Rüdiger tidak menerima sanksi internal dari klub.