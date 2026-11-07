Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ketegangan di Napoli mencapai titik kritis setelah konferensi pers Massimiliano Allegri jelang pertandingan dibatalkan secara mendadak. Keputusan itu memunculkan keraguan baru atas masa depan sang pelatih di Stadio Diego Armando Maradona.

Iklan

Drama menit-menit terakhir di Napoli

Situasi di Napoli berubah dari mengkhawatirkan menjadi kacau setelah klub mengambil langkah luar biasa dengan membatalkan konferensi pers Allegri hanya sepuluh menit sebelum acara itu dijadwalkan dimulai. Para wartawan sudah berkumpul dan kru kamera telah siap sepenuhnya ketika pembatalan mendadak itu diumumkan kepada para awak media yang terkejut.

Langkah tak terduga ini semakin memicu spekulasi mengenai masa depan Allegri sebagai pelatih. Menurut Sky Sport Italia, perintah untuk membatalkan acara tersebut datang langsung dari Presiden Aurelio De Laurentiis.

Pemusatan latihan dimulai jelang laga krusial melawan Lazio

Untuk memulihkan situasi, seluruh skuad tim utama diwajibkan menjalani pemusatan latihan di kompleks Castel Volturno. Pemusatan latihan tertutup ini dimulai pada Jumat saat tim berupaya mencari solusi menjelang pertandingan melawan Lazio pada Minggu pagi.

Laga itu datang pada saat yang sangat buruk bagi Napoli, yang masih terpukul setelah dua kekalahan beruntun, yakni dari Juventus di Serie A dan kekalahan telak 4-1 saat bertandang ke markas FC Porto di Liga Champions.

Iklan Iklan

Saling menyalahkan di ruang ganti

Lawatan ke Porto memperlihatkan meningkatnya ketegangan di dalam skuad. Hal itu ditandai oleh pernyataan penuh teka-teki Matteo Politano bahwa “hanya orang-orang Italia” yang bertanggung jawab atas penurunan performa mereka, serta perselisihan sengit di lapangan antara Kevin De Bruyne dan Lorenzo Lucca.

Allegri dipecat Milan pada akhir musim lalu setelah gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Namun, ia segera kembali melatih pada Juni dengan menandatangani kontrak tiga tahun bersama Napoli sebagai penerus Antonio Conte.

Napoli yang kesulitan hadapi pemuncak klasemen Lazio

Napoli tengah mengalami periode sulit dan saat ini terpuruk di posisi ke-10 klasemen Serie A dengan hanya 14 poin. Situasi mereka kian rumit karena akan menghadapi tim yang sejauh ini tampil paling menonjol di liga, Lazio. Sang pemuncak klasemen mengoleksi 28 poin setelah memenangi sembilan pertandingan dan hanya sekali bermain imbang.