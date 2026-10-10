Laga LaLiga antara Rayo Vallecano dan Athletic Club pada Sabtu resmi dihentikan. Suporter Rayo meluapkan ketidakpuasan mereka terhadap presiden klub Raúl Martin Presa dengan melemparkan pesawat kertas dan benda-benda lain ke lapangan secara massal.

Suporter Rayo sudah lebih lama menuntut Presa mundur. Para fans menyalahkan petinggi itu atas, antara lain, kondisi Estadio de Vallecas di Madrid yang kumuh.

Stadion itu saat itu, dan masih, begitu kumuh sehingga lisensi stadion sempat dicabut sementara dan Rayo harus memainkan laga kandangnya di Leganés, yang berbatasan dengan Madrid. Sebagian besar fans Rayo menolak melakukan perjalanan sejauh sepuluh kilometer dari Vallecas ke Leganés sebagai bentuk protes terhadap Presa.

Pada Sabtu, setelah 147 hari, sepak bola akhirnya bisa kembali dimainkan di Vallecas, tetapi pertandingan itu tidak berlangsung lama. Pada menit ke-13, fans Rayo melemparkan pesawat kertas, tetapi juga bola dan kursi ke lapangan. Karena itu, wasit menghentikan laga selama sepuluh menit.

Fans Rayo, yang terus-menerus menghina Presa, diberi tahu oleh announcer stadion bahwa jika mereka sekali lagi melempar sesuatu ke lapangan, pertandingan akan dihentikan secara permanen. Para pemain Óscar Valentín dan Isi Palazón berbicara dengan kelompok ultras, Bukaneros, di belakang salah satu gawang.

Beberapa detik setelah laga dilanjutkan, insiden kembali terjadi, sehingga wasit, setelah berkonsultasi dengan polisi, menghentikan pertandingan secara permanen. Fans Rayo meneriakkan, antara lain, 'Presa, enyah!' dan 'Presa, hijo de puta', sebelum mereka juga berterima kasih kepada suporter tamu yang datang.

Polisi antihuru-hara juga harus turun tangan ketika sejumlah suporter Rayo mencoba masuk ke lapangan, tulis MARCA. Apakah dan kapan pertandingan akan dilanjutkan, masih belum diketahui.



