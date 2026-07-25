PSV kalah 1-3 dari Villarreal dalam laga uji coba terbuka pertama pramusim. Ruben van Bommel menjalani comeback sebagai starter untuk tim Eindhoven setelah hampir setahun berkutat dengan cedera, tetapi harus menyaksikan dari bangku cadangan bagaimana timnya dihukum seusai jeda akibat kekacauan di lini belakang.

Tim Eindhoven sebenarnya memulai pertandingan dengan meyakinkan. Alassane Pléa mendapat peluang setelah dua menit berkat aksi dan umpan silang apik dari Sven Mijnans, lalu Dennis Man juga sempat mengancam tanpa mampu menaklukkan kiper asal Spanyol itu.

Setelah lebih dari sepuluh menit, Villarreal sepenuhnya mengambil alih inisiatif. Mantan penyerang Ajax, Georges Mikautadze, mendapatkan tiga peluang besar dalam hitungan menit, tetapi kiper Matej Kovar dua kali mencegah gol dan melihat percobaan berikutnya melebar dari gawang.

Pertahanan PSV setelah itu terus tampak sangat rapuh. Kovar begitu saja kehilangan bola saat membangun serangan, Flamingo melakukan kesalahan, dan Mikautadze kembali berdiri bebas di depan gawang, tetapi Villarreal gagal memaksimalkan banyak hadiah tersebut.

Di sisi lain, PSV nyaris tidak menciptakan peluang matang. Van Bommel menemukan Pléa lewat umpan silang dari kiri, tetapi sang penyerang terpeleset saat hendak melepaskan tembakan, sementara Man menanduk tendangan bebas yang dieksekusi cepat sesaat sebelum turun minum hingga melambung di atas gawang.

Bosz memasukkan Amir Bouhamdi menggantikan Van Bommel setelah jeda, tetapi jalannya pertandingan pada awalnya tidak berubah. Villarreal terus membuang peluang dan Kovar menjaga PSV tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan bagus, termasuk ketika Mikautadze kembali berdiri sendirian di hadapannya.

Pada menit ke-66, gol pembuka yang pantas didapat akhirnya lahir. Setelah Pléa kehilangan bola, Mikautadze lolos dari pertahanan PSV, mengecoh Kovar, lalu menceploskan bola untuk membuat skor 0-1 ke gawang kosong. Enam menit kemudian, Thiam dengan mudah meneruskan sebuah umpan silang menjadi gol kedua wakil Spanyol itu: 0-2.

Mauro Júnior secara tak terduga membawa PSV kembali ke pertandingan pada menit ke-75 dengan menghukum kecerobohan di pertahanan Villarreal. Namun, harapan untuk bangkit lenyap dalam semenit karena setelah kesalahan baru dari Kovar, Cabanes memastikan skor akhir menjadi 1-3.

PSV akan memainkan laga uji coba tahunan melawan FC Eindhoven pada Rabu mendatang, sebelum musim resmi dimulai pekan depan pada Minggu dengan Johan Cruijff Schaal melawan AZ.