PSV kalah 1-3 dari Villarreal dalam laga uji coba terbuka pertama mereka pada pramusim. Ruben van Bommel menjalani comeback di starting XI tim Eindhoven itu setelah hampir setahun dibekap cedera, tetapi dari bangku cadangan ia harus menyaksikan timnya dihukum selepas jeda akibat kecerobohan di lini belakang.

Tim Eindhoven itu sebenarnya mengawali pertandingan dengan meyakinkan. Alassane Pléa mendapatkan peluang setelah dua menit berkat aksi apik dan umpan silang Sven Mijnans, lalu Dennis Man dan Tygo Land juga menciptakan ancaman tanpa mampu menaklukkan kiper Spanyol tersebut.

Setelah lebih dari sepuluh menit, Villarreal sepenuhnya mengambil alih inisiatif. Mantan penyerang Ajax Georges Mikautadze mendapat tiga peluang besar dalam hitungan menit, tetapi kiper Matej Kovar dua kali menggagalkan gol dan melihat upaya berikutnya melenceng di samping gawang.

Setelah itu, pertahanan PSV terus terlihat sangat rapuh. Kovar begitu saja kehilangan bola saat membangun serangan, Flamingo melakukan kesalahan, dan Mikautadze kembali muncul bebas di depan gawang, tetapi Villarreal gagal memaksimalkan banyak hadiah tersebut.

Di sisi lain, PSV nyaris tidak menciptakan peluang matang. Van Bommel menemukan Pléa lewat umpan silang dari sisi kiri, tetapi sang penyerang terpeleset saat hendak melepaskan tembakan, sementara Man menanduk tendangan bebas cepat sesaat sebelum turun minum melambung di atas gawang.

Selepas jeda, Bosz memasukkan Amir Bouhamdi menggantikan Van Bommel, tetapi gambaran pertandingan pada awalnya tidak berubah. Villarreal terus menyia-nyiakan peluang dan Kovar menjaga PSV tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan apik, termasuk ketika Mikautadze lagi-lagi lolos sendirian di hadapannya.

Pada menit ke-66, gol pembuka yang pantas didapat akhirnya lahir. Setelah Pléa kehilangan bola, Mikautadze lolos dari pertahanan PSV, mengecoh Kovar, dan menceploskan bola untuk membuat skor 0-1 ke gawang kosong. Enam menit kemudian, Thiam dengan mudah menyambar umpan silang menjadi gol kedua tim Spanyol: 0-2.

Mauro Júnior secara tak terduga membawa PSV kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-75 dengan menghukum kecerobohan di pertahanan Villarreal. Namun, harapan untuk bangkit lenyap dalam semenit, karena setelah kesalahan baru dari Kovar, Cabanes memastikan skor akhir menjadi 1-3.

PSV akan memainkan laga uji coba tahunan melawan FC Eindhoven pada Rabu mendatang, sebelum musim resmi dimulai pada Minggu pekan depan dengan Johan Cruijff Schaal melawan AZ.