Bom meledak di Italia setelah Andrea Pirlo dipastikan tidak akan menjadi pelatih baru tim nasional. Direktur teknik Paolo Maldini murka kepada ketua federasi Giovanni Malagò.

Italia sudah mencari pengganti untuk tim nasional sejak kepergian Gennaro Gattuso pada Maret. Setelah mendapat penolakan dari Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, Maldini pun beralih kepada Pirlo.

Kesepakatan dengan Pirlo sebenarnya sudah nyaris rampung, sampai Malagò pada Minggu malam tiba-tiba menghentikan negosiasi. Ia tidak ingin bekerja sama dengan Pirlo karena kerja samanya dengan sebuah kantor taruhan Rusia.

Pirlo telah merespons penolakan mendadak tersebut. Ia sangat terpukul. “Sepanjang karier saya, pertama sebagai pesepakbola dan sekarang sebagai pelatih, saya selalu menjalankan pekerjaan saya dengan kepatuhan penuh terhadap hukum negara-negara tempat saya bekerja dan terhadap kontrak-kontrak yang saya tanda tangani.”

“Kerja sama profesional yang menjadi pokok kontroversi belakangan ini muncul dalam perjalanan kerja saya di Uni Emirat Arab dan sifatnya semata-mata komersial,” lanjut Pirlo.

“Memberikan makna politik pada kerja sama itu berarti menisbatkan kepada saya keyakinan-keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan dan yang bukan milik saya. Saya ingin berterima kasih kepada Maldini dan Leonardo atas penghargaan serta kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya,” lanjut mantan pemain internasional dengan 113 caps itu.

“Saya mengenal kompetensi mereka, keseriusan mereka, dan kecintaan yang selalu mereka curahkan untuk sepakbola Italia. Saya menyesalkan bahwa pilihan yang murni komersial begitu cepat terseret ke dalam perdebatan publik yang berujung pada disematkannya makna dan niat kepada saya yang bukan berasal dari diri saya.”

Maldini murka setelah keputusan Malagò itu dan ingin hengkang dari federasi. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia memandang penolakan terhadap Pirlo karena sponsor Rusia itu terutama sebagai dalih palsu untuk melemahkan pilihannya dan otonominya. Maldini saat mulai menjabat, hanya dua pekan lalu, telah mendapat jaminan soal kewenangan penuh atas penunjukan pelatih tim nasional.

Pada Senin, pertemuan krisis antara Maldini dan Malagò sudah dijadwalkan, dan bek Italia itu menurut perkiraan besar akan mengajukan pengunduran dirinya.