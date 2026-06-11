Kekacauan besar-besaran... Krisis mendadak menimpa tim nasional Ceko menjelang kick-off Piala Dunia

Tim nasional Ceko menghadapi krisis mendadak, menjelang dimulainya sesi latihan tim tersebut dalam rangka persiapan untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Ceko berada di Grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.

Timnas Ceko akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 besok dini hari dengan menghadapi Korea Selatan.

Menurut surat kabar "The Sun", kemacetan lalu lintas yang parah melanda jalan-jalan kota Zapopan di Meksiko, setelah bus tim Ceko terjebak di jalan utama.

Antrean mobil membentang di depan rumah penduduk setempat selama hampir satu jam setelah kendaraan besar yang mengangkut para pemain dan staf Ceko terjebak saat memasuki kompleks latihan tim sebelum pertandingan.

Bagian belakang bus menonjol ke jalan raya dua jalur, sehingga memaksa pihak berwenang Meksiko untuk mengisolasi area tersebut.

Video-video yang beredar menunjukkan kemacetan lalu lintas yang parah yang terjadi saat upaya untuk menghidupkan kembali bus, namun butuh waktu hampir 60 menit sebelum mobil, sepeda motor, serta truk kecil dan besar yang menunggu diizinkan melanjutkan perjalanan mereka.

Akhirnya, tim Ceko memutuskan untuk tidak menunggu lagi dan para pemain berjalan kaki ke lapangan latihan.