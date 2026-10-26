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Dunia sepak bola dilanda kebingungan setelah situs resmi Ballon d'Or tampaknya mengumumkan tiga pemenang berbeda hanya beberapa jam sebelum acara gala. Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal masing-masing disebut sebagai peraih trofi 2026 dalam serangkaian kesalahan teknis yang mengejutkan.

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Penyelenggara selidiki kesalahan besar

Persiapan menuju malam penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola terganggu oleh kesalahan teknis luar biasa yang membuat sejumlah pemain dinobatkan sebagai pemenang sebelum waktunya. Dalam serangkaian artikel yang muncul di situs resmi Ballon d'Or, kapten Inggris Kane, bintang Real Madrid Mbappe, dan pemain muda sensasional Barcelona Yamal sama-sama disebut sebagai pemenang. Kesalahan itu ditemukan pada Senin sore, memicu kepanikan dan kebingungan di kalangan pihak yang mengoordinasikan acara di London Palladium.

Kesalahan ini cukup besar karena setiap artikel ditulis sebagai ulasan tentang kemenangan pemain tertentu. Halaman khusus Kane memuat judul: 'Harry Kane menjuarai Ballon d'Or 2026: Inilah gol-gol terbaik dan paling bermakna dari musim dengan 61 gol'. Menurut laporan Daily Mail, artikel tersebut berfokus pada performanya yang memecahkan rekor di Bayern Munich, ketika ia membantu klub meraih treble domestik dan mencapai 100 gol dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Musim luar biasa Harry Kane disorot

Isi artikel tentang Kane nyaris tidak menyisakan keraguan mengenai kemenangan yang disebut-sebut diraihnya. Artikel itu menyatakan: 'Rentetan gol pemecah rekor di liga dan kompetisi piala pada 2025/26 telah mengantarkan Harry Kane meraih Ballon d'Or. Di sini kami mengulas gol-golnya yang paling ikonik dan terbaik dalam tahun yang begitu produktif.'

Penyelenggara tampaknya telah menyiapkan ulasan lengkap untuk setiap kandidat utama agar dapat langsung menerbitkannya begitu pemenang diumumkan.

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Pemain muda Lamine Yamal disebut 'raja baru'

Tak kalah mengejutkan, artikel tentang Yamal menyebut remaja itu telah memecahkan seluruh rekor usia yang ada dalam sejarah penghargaan tersebut. Artikel itu menyatakan: 'Faktanya, pada usia 19 tahun, Lamine Yamal baru saja menjadi pemenang termuda dalam sejarah Ballon d'Or, yang dimulai pada 1956.' Artikel itu kemudian membandingkan kiprahnya yang melejit dengan Lionel Messi dan legenda Brasil Ronaldo, serta menyebut pemain Spanyol tersebut telah melampaui kedua sosok itu dalam hal dampak pada awal karier.

Artikel itu melanjutkan pujiannya: 'Untuk benar-benar memahami besarnya pencapaian ini, kita hanya perlu mengingat bahwa bahkan Lionel Messi, pemegang rekor gelar terbanyak, belum mampu memenangi Ballon d'Or pada usia tersebut. Bintang Argentina itu memenanginya untuk pertama kali pada 2009, ketika ia berusia 22 tahun dan 160 hari. Hingga malam bersejarah di London ini, rekor sepanjang masa sebagai pemenang termuda dipegang oleh Ronaldo Nazario, yang memenangi Ballon d'Or pada usia 21 tahun dan 92 hari. Kini, rekor bersejarah tersebut menjadi milik raja baru sepakbola dan pemenang terbaru trofi paling bergengsi di dunia. Rekor itu menjadi milik Lamine Yamal Nasraoui Ebana.'

Kylian Mbappe juga disebut sebagai pemenang untuk pertama kalinya

Tak mau kalah dari para pesaingnya, Mbappe menjadi subjek unggahan ketiga yang merayakan kemenangannya dan menyambut keberhasilannya mencapai puncak sepakbola yang telah lama dinantikan. Artikel itu menggambarkan pemain Prancis tersebut sebagai 'sosok yang konsisten di level tertinggi' dan menyoroti pencapaiannya di kancah internasional. Artikel itu menyebut prestasinya akhirnya membuahkan trofi emas tersebut: 'Piala Dunia yang memecahkan rekor dan rentetan gol lainnya untuk Real Madrid telah membawa Kylian Mbappe meraih Ballon d'Or pertamanya. Di sini kami merayakan konsistensi bintang Prancis itu, bukan hanya musim lalu, melainkan di setiap musim sejak ia pertama kali muncul sebagai fenomena sejati.'