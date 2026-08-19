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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kejutan yang tak terwujud: Barcelona gagal memainkan Cancelo melawan Al Ahly

Transfers
J. Cancelo
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Portugal
Spanyol
Mesir
Arab Saudi

Bek sayap asal Portugal itu semakin dekat dengan klub Catalan tersebut

Barcelona gagal memperkenalkan bek asal Portugal, Joao Cancelo, sebagai pemain baru sebelum laga persahabatan melawan Al Ahly Mesir.

Barcelona menjamu Al Ahly Mesir, hari Rabu ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan persahabatan memperebutkan Trofi Joan Gamper.

Sebelum pertandingan dimulai, Barcelona memperkenalkan gelandang anyar asal Spanyol, Rodri, usai merekrutnya pada bursa transfer musim panas saat ini, dari Manchester City.

Jurnalis Spanyol, Victor Navarro, mengatakan bahwa klub Catalan itu juga berniat memperkenalkan bek asal Portugal, Joao Cancelo, yang menjadi alasan kehadirannya di Stadion Spotify Camp Nou, meski perekrutannya belum diumumkan secara resmi.

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Navarro menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Cancelo sudah siap untuk diperkenalkan setelah Rodri, di mana ia mengenakan jersey Barcelona bernomor 2 yang dikenakannya pada paruh kedua musim lalu.

Namun, bek asal Portugal itu akhirnya meninggalkan lapangan tanpa diperkenalkan, karena proses pendaftarannya belum rampung, dan rekannya asal Spanyol, Lamine Yamal, sempat mencoba menanyakan alasan ia tidak diperkenalkan, tetapi ia pergi dengan penuh kekesalan.

Menurut jurnalis Spanyol tersebut, Barcelona telah mengerahkan segala upaya untuk merampungkan transfer secara resmi, hari Rabu ini, guna memperkenalkan Cancelo sebelum laga melawan Al Ahly, tetapi gagal melakukannya.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al Hilal telah sepakat dengan bek asal Portugal itu untuk memutus kontraknya yang seharusnya berakhir pada penghujung musim ini, dengan imbalan pelepasan sisa hak-haknya.

Pemain berusia 32 tahun itu bermain untuk Al Hilal sejak musim panas 2024, tetapi ia dikeluarkan dari daftar pemain lokal tim pada musim lalu, sehingga memutuskan pindah ke Barcelona dengan status pinjaman, pada paruh kedua musim tersebut.

Cancelo menampilkan performa apik bersama tim Catalan itu selama masa peminjaman, dan berkontribusi dalam merengkuh gelar Liga Spanyol, dengan mengalahkan rival tradisional Real Madrid.

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