Kejutan yang tak terduga oleh siapa pun!.. Akhir yang tragis bagi perjalanan bintang Inggris di Piala Dunia

Tim nasional Inggris mendapat pukulan telak dengan absennya gelandang veteran Jordan Henderson dari Piala Dunia 2026, setelah ia mengalami cedera serius pada pergelangan tangannya saat merayakan kemenangan dramatis atas Meksiko dengan skor 3-2, dalam insiden aneh yang mengubah kegembiraan kemenangan menjadi kejutan yang mengejutkan.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa Henderson, yang berusia 36 tahun, akan menjalani operasi darurat pada lengannya, dan tidak akan ikut serta dalam sisa pertandingan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, setelah terjatuh secara mengerikan di atas papan iklan di luar Stadion Azteca pada dini hari Senin ini.

Pemain Brentford itu kehilangan keseimbangan saat merayakan kemenangan berharga bersama rekan-rekannya, dan terjatuh dengan posisi yang salah sehingga menimpa lengannya, yang mengakibatkan cedera serius pada pergelangan tangannya sehingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit dengan tandu.

Henderson membutuhkan oksigen akibat parahnya cedera tersebut, dan tidak dapat bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Inggris di Kansas City bersama rekan-rekan setimnya yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel.

Segera setelah pertandingan, Tuchel mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas insiden tersebut, dengan mengatakan: “Saya merasa sedih atas cedera pergelangan tangan yang dialami Jordan. Cedera ini sangat serius, dan dia sekarang berada di rumah sakit. Hal ini tidak sejalan dengan jalannya pertandingan. Saya tidak mengetahui detail operasi tersebut.”

Cedera ini menandai akhir yang tragis bagi partisipasi Henderson di turnamen ini, terutama setelah ia mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama yang tampil di 4 edisi Piala Dunia, saat ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Panama pada pertandingan terakhir fase grup.

Henderson, yang dianggap sebagai salah satu pemimpin utama di ruang ganti tim Inggris, telah mencatatkan 91 penampilan internasional bersama tim The Three Lions, sehingga absennya ia menjadi pukulan ganda bagi tim, baik dari segi teknis maupun moral.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) hingga saat ini belum mengungkap rincian operasi tersebut atau perkiraan lamanya Henderson akan absen dari lapangan, namun yang pasti, perjalanannya di Piala Dunia berakhir dengan cara yang tidak pernah diduga siapa pun.