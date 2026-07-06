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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Kejutan yang mengejutkan... Al-Ittihad berada di ambang bencana dan membutuhkan keajaiban finansial!

Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Brigadir menghadapi nasib yang suram

Tampaknya klub Al-Ittihad dari Arab Saudi akan menghadapi fase sulit baru, di mana sebagian besar prediksi menunjukkan bahwa “Al-Amid” akan gagal memenuhi ekspektasi pada musim depan.

Nasib klub Al-Ittihad terkait pelatih baru masih belum jelas hingga saat ini, namun ada laporan media yang menegaskan bahwa pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang saat ini menangani tim Gamba Osaka dari Jepang, kemungkinan akan mengambil alih kepelatihan.

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Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya “Dorina Ghair”: “Al-Ittihad akan menghadapi musim bencana baru, ini informasi yang pasti bagi saya.”

Ia menambahkan: “Para pendukung Al-Ittihad harus bersiap menghadapi situasi yang diperkirakan ini, karena keadaan di dalam klub sangat sulit, kecuali jika terjadi keajaiban finansial.”

Al-Ittihad sebelumnya telah memecat pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, setelah musim berakhir, karena ia gagal meraih gelar apa pun dan hanya finis di peringkat kelima.


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