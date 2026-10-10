Gianni Infantino merasa semakin percaya diri untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang.

Aleksander Ceferin, presiden Federasi Sepak Bola Eropa, sebelumnya telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri pada periode baru kepemimpinan UEFA, sementara Nasser Al-Khelaifi, presiden Asosiasi Klub Eropa, menegaskan bahwa dirinya tidak memikirkan kursi kepresidenan FIFA.

Surat kabar "The Times" menyebutkan bahwa para penentang Infantino masih berharap munculnya pesaing serius sebelum tenggat akhir pengajuan pencalonan, pada 18 November mendatang.

Infantino menolak untuk mundur dari upayanya guna tetap bertahan di jabatannya, kendati berbagai skandal dan keluhan etika yang dihadapinya.

Victor Montagliani, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, tidak berniat menantang Infantino untuk memperebutkan jabatan tersebut.

Sebaliknya, muncul nama Pangeran Ali bin Al-Hussein, yang pernah bersaing dengan Infantino dalam pemilihan tahun 2015, namun belum jelas apakah ia akan kembali turut serta dalam persaingan tersebut.

Menurut surat kabar itu, tengah berlangsung upaya untuk menyiapkan kandidat lain guna menghadapi Infantino, yaitu Arsene Wenger dari Prancis.

Wenger mendapat rasa hormat yang luas di kalangan sepak bola dunia, dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab pengembangan sepak bola di Federasi Sepak Bola Internasional.