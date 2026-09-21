Sementara kemarahan menyelimuti Real Madrid usai derbi ibu kota akibat sejumlah keputusan wasit, analisis Parrenchia Montero, mantan wasit internasional, justru berbeda dengan narasi Madrid yang berkembang seputar momen paling kontroversial sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Atletico 2-1 itu.

Montero menulis sebuah artikel hari ini di surat kabar Katalan Mundo Deportivo, di mana ia menjelaskan bahwa wasit Miguel Angel Ortiz Arias seharusnya hanya mengeluarkan kartu kuning bagi Kang-in Lee akibat tekelnya yang keras terhadap Federico Valverde, dan tidak menganggap kejadian itu layak mendapatkan kartu merah. Sebuah sikap yang jelas berbeda dari kemarahan yang menyertai momen tersebut serta tuntutan pihak Madrid agar pemain Atletico Madrid itu dihukum dengan kartu merah.

Mantan wasit itu juga mengulas dalam penilaiannya keputusan-keputusan penting yang diambil Ortiz Arias sepanjang derbi, dengan menentukan situasi-situasi di mana ia benar dan situasi-situasi di mana ia keliru, dalam sebuah pertandingan yang ia gambarkan diwarnai atmosfer panas dan banyak gesekan, disertai kritik terhadap sejumlah keputusan wasit dan pengelolaannya terhadap kartu.

Berikut naskah artikelnya:



Kepemimpinan yang berhati-hati dari Miguel Angel Ortiz Arias

Ortiz Arias tampil dengan kepemimpinan yang berhati-hati dalam sebuah derbi yang keras dan menegangkan, yang diwarnai persaingan sengit dan ketegangan di sejumlah babaknya. Pertandingan ini sulit dan merepotkan dari sisi kepemimpinan wasit, dan sang wasit melakukan beberapa kesalahan saat mengeluarkan kartu, sehingga memberi kesan bahwa ia tidak terlalu tepat dalam sejumlah keputusannya.

Ortiz Arias mengeluarkan upaya fisik yang jelas untuk tetap berada dekat dengan jalannya permainan, dan berusaha menjaga kendalinya atas pertandingan, namun ia tidak mendapatkan banyak kerja sama dari para pemain.

Secara umum sang wasit mempertahankan standar yang benar dalam menangani pelanggaran dan hukuman, tetapi ia melakukan beberapa kesalahan penilaian, di antaranya kartu kuning yang ia keluarkan bagi Jude Bellingham, sebelum akhirnya ia harus membatalkannya berdasarkan intervensi teknologi video.

Sebaliknya, ia tepat dalam memberikan penalti untuk Giuliano setelah tekel dari Dean Huijsen.

Ortiz Arias juga terpaksa lebih dari sekali meredakan emosi para anggota staf pelatih di bangku cadangan, di mana ia memberi peringatan kepada Diego Simeone di awal pertandingan akibat protes dan isyaratnya terhadap wasit keempat. Namun sang wasit tidak mampu menghentikan protes berulang dari para pemain.

Sang wasit mengeluarkan kartu secara tepat dalam beberapa situasi, ketika ia memperingatkan Pubill setelah menjatuhkan Kylian Mbappe, dan Romero akibat tekel keras terhadap Bellingham, serta ia mengeluarkan kartu bagi pemain Inggris itu setelah tekel kasar terhadap Julian Alvarez.

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Ortiz Arias juga memberikan penalti dan mengusir Huijsen setelah ia melakukan pelanggaran di dalam area penalti terhadap Simeone, dalam situasi di mana bek itu tidak memiliki peluang nyata untuk bermain bola.

Namun sang wasit seharusnya mengeluarkan kartu kuning bagi Kang-in akibat tekelnya yang keras terhadap Valverde, dan juga memperingatkan Baena karena pelanggaran yang berulang, terutama selama babak pertama.

Adapun wasit teknologi video Daniel Jesus Trujillo, ia tepat dalam memanggil Ortiz Arias untuk meninjau kartu yang ia keluarkan bagi Bellingham, hingga berakhir dengan pembatalan peringatan bagi pemain Real Madrid itu dan memberikannya kepada Romero sebagai gantinya.

Trujillo juga melakukan intervensi secara tepat sekali lagi, ketika ia meminta Ortiz Arias meninjau kartu kuning yang ia keluarkan bagi Huijsen, tinjauan yang berakhir dengan mengubah hukuman menjadi kartu merah.

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