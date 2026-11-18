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Niko Springer menciptakan kejutan di Grand Slam of Darts dan menjadi orang Jerman kedua dalam sejarah turnamen yang mencapai perempat final.

Pemain berusia 26 tahun asal Mainz itu mengalahkan mantan juara dunia asal Inggris, Rob Cross, dengan skor 10-8 di babak 16 besar. Berikutnya, ia akan menghadapi Gerwyn Price (Wales), juara tiga kali yang mengalahkan Ryan Searle (Inggris) dengan skor 10-7. Bagi Springer, ini akan menjadi perempat final pertamanya di turnamen major sepanjang kariernya.

Setelah awal laga yang berimbang, Springer sempat memenangi lima leg beruntun. Saat ia unggul 9-5, pertandingan tampak sudah ditentukan. Namun, Cross, yang kini merosot ke peringkat 24 dunia, kembali memberikan perlawanan, sebagian karena "Meenzer Bub" kesulitan mengatasi ketegangannya. Springer gagal memanfaatkan satu dart untuk memenangi pertandingan, tetapi berhasil pada kesempatan kedua.

Langkah Martin Schindler dan Gabriel Clemens Selanjutnya

Runner-up Kejuaraan Eropa Martin Schindler dan mantan semifinalis Kejuaraan Dunia Gabriel Clemens juga masih bertahan di turnamen yang berlangsung di Wolverhampton, Inggris. Clemens akan menghadapi pemain Inggris Nathan Aspinall pada Kamis malam (mulai pukul 20.15/Sport1 dan DAZN), kemudian Schindler akan berhadapan dengan runner-up Kejuaraan Dunia asal Belanda, Gian van Veen. Sebelumnya, Michael Unterbuchner menjadi satu-satunya orang Jerman yang mencapai perempat final Grand Slam, pada 2018.

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Hanya Jan Schmidt, finalis kejutan Kejuaraan Dunia Junior, yang tersingkir dari kuartet Jerman setelah menelan dua kekalahan di babak penyisihan grup. Hanya pemain terbaik dari masing-masing 16 grup yang lolos ke babak berikutnya. Total hadiah yang diperebutkan mencapai satu juta pound, dengan pemenang membawa pulang 200.000 pound.