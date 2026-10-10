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Kejutan: Vinicius Dicoret dari Susunan Pemain Real Madrid Kontra Villarreal

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Vinicius Junior
Spanyol

Mourinho Lebih Memilih Diomande daripada Vinicius

Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, mengumumkan susunan pemain Los Blancos untuk menghadapi tamunya, Villarreal, Sabtu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kedelapan LaLiga.

Mourinho memilih mengeluarkan pemain asal Brasil, Vinicius Junior, dari susunan pemain inti, sehingga ia tetap berada di bangku cadangan.

Sebaliknya, pelatih asal Portugal itu memainkan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, dalam susunan pemain inti untuk mendampingi Jude Bellingham dan Kylian Mbappe di lini depan.

Fede Valverde juga hadir dalam susunan pemain inti, meskipun sempat ada keraguan terkait keikutsertaannya setelah mengalami cedera di derbi Madrid.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Rudiger, Konate, Carreras, Trent Alexander-Arnold

Tengah: Fede Valverde, Arda Guler, Tchouameni

Depan: Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe


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